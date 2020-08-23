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воскресенье, 23 августа 2020 18:10

52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
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В Жмеринке Винницкой области арестовали 52-летнего мужчину, который развращал детей.
Фото: vn.npu.gov.ua
В Жмеринке Винницкой области арестовали 52-летнего мужчину, который развращал детей.
В Жмеринке Винницкой области арестовали 52-летнего мужчину, который развращал детей.
В Жмеринке Винницкой области арестовали 52-летнего мужчину, который развращал детей.
В Жмеринке Винницкой области арестовали 52-летнего мужчину, который развращал детей.

23 августа в Жмеринском горрайонном суде Винницкой области арестовали без права на залог 52-летнего местного жителя. Его подозревают в развращении несовершеннолетних.

Злоумышленника задержали 21 августа в его квартире в одной из многоэтажек районного центра во время совершения очередного преступления, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник демонстрировал детям видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. Из квартиры подозреваемого и его гаража изъяты планшет, телевизор, флеш накопители, детская одежда и другие вещественные доказательства", - рассказал начальник областной полиции Иван Ищенко.

Полицейские устанавливают количество детей, которые могли пострадать от действий злоумышленника. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львове 47-летний водитель заманил 14-летнего парня в свой автомобиль, попросив о помощи в настройке мобильной связи в телефоне. Когда подросток настраивал мобильный, мужчина начал к нему приставать и предложил интим. За это предлагал 500 грн.

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Дата
23
августа

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