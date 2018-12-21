5 аварий одновременно: новые подробности масштабного столкновения на одесской трассе

Фото: od.npu.gov.ua

В полиции рассказали подробности масштабной аварии, которая случилась на автодороге Одесса-Киев.

По уточненным данным, на отрезке дороги протяженностью примерно 20 км произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Участники одной из них - грузовик и легковушка "Таврия". В результате столкновения пострадали 3 человека, которые сейчас госпитализированы. Один из них - пассажир "Таврии" - в тяжелом состоянии, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Недалеко от места этой аварии не справился с управлением водитель рейсового автобуса, в результате чего транспортное средство перевернулось. Одна из пассажирок получила незначительные телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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На этом же участке, повредив "отбойник", съехал на обочину грузовой автомобиль. Пострадавших нет.

Чуть дальше столкнулись и сошли на обочину еще 2 грузовика. Пострадавших нет.

А на расстоянии примерно 20 км от места последней аварии столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовой Mercedes Sprinter. В результате столкновения никто не пострадал.

Утром 21 декабря на трассе Киев-Одесса на затяжном спуске у села Знаменка Ивановского района Одесской области произошло масштабное столкновение. Участниками аварии стали более 10 транспортных средств. Причина - сложные погодные условия - туман и гололедица.