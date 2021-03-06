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суббота, 06 марта 2021 13:02

4 женщины и 2 мужчины: первая информация о погибших в Польше украинцах
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В Польше разбился автобус с украинскими. Шестеро погибли, еще 35 - госпитализированы
Фото: tvn24.pl
В Польше разбился автобус с украинскими. Шестеро погибли, еще 35 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинскими. Шестеро погибли, еще 35 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинскими. Шестеро погибли, еще 35 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинскими. Шестеро погибли, еще 35 - госпитализированы

В ДТП в Польше, в результате которого погибли и получили травмы украинцы, попал автобус фирмы-перевозчика, юридический адрес которой указан в Тернополе.

Погибших пока не идентифицировали. Об этом сообщил пресс-секретарь Перемышльской службы скорой помощи Марек Яновский.

"Три женщины и двое мужчин погибли на месте. Шестая жертва аварии, женщина, скончалась в больнице в Перемышле. Всех пострадавших х разместили в нескольких больницах Прикарпатья - Перемышле, Жешуве, Рудне Мала, Ярославле, Любачуве, Пшеворске", - рассказал Яновский.

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Состояние госпитализированных разный. 8 украинцев - в тяжелом состоянии, среди них и водитель автобуса, по информации руководительницы Подкарпатского воеводства Евы Лениарт. Водитель, который был за рулем, был трезв.

Окончательные причины аварии устанавливают следователи.

В посольстве призвали родственников погибших и пострадавших контактировать с генконсульством Украины в Люблине по телефону (+48) 7841 385 55.

Авария произошла 5 марта около 23.50 на автостраде А4 у Кашицкого центра обслуживания пассажиров в Подкарпатском воеводстве. Автобус с украинцами сообщением Познань-Херсон ударился о энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.

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Дата
06
марта

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