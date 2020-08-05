36-летнего священника нашли убитым в лесу

Фото: hm.npu.gov.ua

На Хмельнитчине раскрыли убийство 36-летнего священника. Его тело, которое уже разлагалось, нашли 25 июля в лесу недалеко от автобусной остановки села Лесоберезовка Летичевского района.

Подозреваемый - неоднократно судимый 28-летний житель Дружковки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Личных вещей убитого найдено не было, но его личность быстро установили. Им оказался 36-летний житель Закарпатья, священнослужитель в г. Прага, который числился без вести пропавшим. Следователи шаг за шагом устанавливали маршрут мужчины и его передвижения по стране, каждая его остановка была идентифицирована. Полицейские проверили всех знакомых, с которыми священник общался накануне своей гибели. Таким образом личность предполагаемого убийцы была разоблачена", - сказано в сообщении.

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Подозреваемого задержали в Дружковке. При обыске у него обнаружили вещи убитого. Злоумышленник в содеянном сознался.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, откуда будет перевезен в Хмельницкую область. Продолжаются следственные действия. Реальные мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются. Мужчину могут посадить на 15 лет.

В Софиевке Первомайского района Николаевской области нашли убитым 67-летнего Петра Смульского. Был в розыске. Тело обнаружили за селом в заброшенном колодце. К ногам у него был привязан камень, а разбитая голова была обмотана полиэтиленовым пакетом. Подозреваемого задержали. Это 36-летний сосед потерпевшего, который хотел его ограбить.