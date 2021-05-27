2-летний мальчик спускался с горки и остался без пальца

Мальчик остался без пальца. Фото: pixabay.com

В Ровно во время спуска с горки травмировался 2-летний ребенок.

Мальчик остался без пальца, сообщила в соцсети представительница общественной организации "Ангелы жизни" Лиана Диновская.

"В ОО "Ангелы Жизнь" поступило сообщение о том, что на днях произошла трагедия, ребенку оторвало пальчик, который попал при спуске в дырку на новой горке. Местные жители сообщили, что горку огородили аварийными полосами и должны были сделать ремонт. Удивлению нет предела. Оказывается, ремонт - это заклеить дыры скотчем", - написала Диана.

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Ребенка забрали в больницу. У него была травматическая ампутация части фаланги.

Ребенка прооперировали и выписали домой.

В Подольске Одесской области у 13-летнего школьника во время урока в руках взорвалась петарда. Парень остался без пальца. Трагическое событие произошло сегодня, 21 мая.