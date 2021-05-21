Школьнику на уроке оторвало взрывом палец

В Одесской области школьнику на уроке взрывом петарды оторвало палец. Фото: pixabay.com

В Подольске Одесской области у 13-летнего школьника во время урока в руках взорвалась петарда. Парень остался без пальца.

Трагическое событие произошло сегодня, 21 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о правовой квалификации дела", - говорят полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детском саду взорвалась самодельная петарда: есть пострадавшие

Инцидент произошел в школе №2. Восьмиклассник якобы поджег петарду и хотел ее выбросить. Однако не успел. Об этом сообщил местный информационный ресурс News Podolsk и опубликовал видео с места происшествия. Сейчас оригинальное сообщение недоступно.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям!

В Никополе на Днепропетровщине двое школьников пострадали от взрыва петарды. Нашли ее у помойки и попытались поджечь, чтобы проверить, сработает ли она. Взрыв был такой силы, что 15-летнему парню обожгло руки и ранило лицо. Его 9-летнему товарищу повредило глаза.