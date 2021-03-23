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вторник, 23 марта 2021 15:20

2-летнего мальчика нашли в лесу
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В селе Каменевка на Житомирщине исчез 2-летний мальчик, пока мать возилась по хозяйству. Ребенка разыскали в лесу полицейские
Фото: zt.npu.gov.ua
В селе Каменевка на Житомирщине исчез 2-летний мальчик, пока мать возилась по хозяйству. Ребенка разыскали в лесу полицейские
В селе Каменевка на Житомирщине исчез 2-летний мальчик, пока мать возилась по хозяйству. Ребенка разыскали в лесу полицейские
В селе Каменевка на Житомирщине исчез 2-летний мальчик, пока мать возилась по хозяйству. Ребенка разыскали в лесу полицейские
В селе Каменевка на Житомирщине исчез 2-летний мальчик, пока мать возилась по хозяйству. Ребенка разыскали в лесу полицейские

В селе Каменевка на Житомирщине исчез мальчик 2,3 года в воскресенье, 21 марта. Мать сама пыталась разыскать сына, но тщетно. Женщина позвонила сестре, а та в полицию.

Мальчика нашли в лесу, почти в 2 км от его двора, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мать вместе с ребенком приехала из города наводить порядок после зимы в своем загородном хозяйстве. Пока женщина хлопотала по хозяйству, ее 2-летний сын играл во дворе. В какой-то момент хозяйка увидела брошенные мальчиком игрушки, однако его самого нигде не было", - рассказали в полиции.

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Село небольшое и расположено в лесистой местности. Полицейские разделились на общие с местными жителями поисковые группы и принялись отрабатывать территорию. Отдельная группа в селе проверяла брошенные дома, заброшенные помещения, кустарники на окраинах и тому подобное. Другие прочесывали лес по определенным секторам.

"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. Наконец увидели ребенка. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали, развернулся нам навстречу", - рассказал заместитель начальника Овручского отдела полиции Петр Бородий.

Полицейские привезли малыша в село и передали матери. С мальчиком ничего не случилось, а своего путешествия он не испугался.

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 2-летняя девочка блуждала по улице у лесополосы в больших взрослых тапочках. Ее заметил местный, который гулял с собакой. Отнес в полицию. Полицейские вернули беглянку родителям и провели с ними разъяснительную работу.

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Дата
23
марта

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