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четверг, 22 апреля 2021 18:10

23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме

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23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме
Мужчина выпал с балкона общего пользования. От полученных травм скончался на месте Фото: pixabay.com

Во Львове в результате падения с девятого этажа погиб 23-летний мужчина.

Трагедия произошла 21 апреля, на ул. Симоненко. Он выпал с балкона в доме №3, пишет Zaxid.net.

В полиции факт гибели мужа Gazeta.ua подтвердили.

"Мужчина выпал с балкона общего пользования. От полученных травм скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - сообщила руководитель пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Известно, что мужчина не был жителем этого дома, но жил неподалеку на той же улице. Однако одна из очевидиц, которая в это время проходила мимо, рассказала, что его мать подтвердила, что мужчина проживал именно в этом доме и в нем прописан.

В полиции эту информацию пока что не комментируют.

В Днепре 96-летний мужчина выпал из окна вторго этажа. Трагедия произошла на ул. Симферопольской. Он умер в "скорой".

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