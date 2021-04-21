19-летнюю женщину изнасиловали и ограбили во время встречи по трудоустройству

В Киеве полицейские задержали уроженца Николаева, которого подозревают в изнасиловании и ограблении 19-летней женщины. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве изнасиловали 19-летнюю женщину.

Мужчина под предлогом помощи по трудоустройству пригласил ее на встречу, во время которой надругался и забрал у нее деньги и мобильный телефон.

Злоумышленника разыскали в течение нескольких часов. Им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний уроженец Николаева, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь в поиске работы. Однако при личной встрече он применил к киевлянке силу и изнасиловал, а после совершенного забрал с ее сумочки деньги и мобильный телефон и скрылся. Мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него вещи заявительницы. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленника задержали", - рассказал в.и.о. начальника Соломенского управления полиции Василий Зварыч.

Следователи открыли уголовное производство. За изнасилование и грабеж подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В Винницкой области пьяный мужчина напал на 21-летнюю женщину, затащил в лесополосу и пытался изнасиловать. Это произошло на территории Глуховецкой территориальной общины Хмельницкого района. О преступлении в полицию сообщил 43-летний отец потерпевшей. И бросился на помощь дочери. Нападавшим оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Житомирской области.