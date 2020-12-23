19-летняя девушка порезала ножом прохожего, потому попросил позвонить с ее телефона

В Одессе 19-летняя девушка на улице подрезала ножом прохожего.

Инцидент произошел на Дерибасовской. Девушке не понравилось, что мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить, сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

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Фото: od.npu.gov.ua

"Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение. Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась", - говорится в сообщении.

Девушку искали несколько дней. Она пряталась у знакомых. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Полицейские Харьковщины и Днепропетровщины задержали мужчину, который совершил тяжкое преступление и скрывался. Злоумышленник убил своего родственника и 3 года скрывался от полицейских. Последние 6 месяцев он прятался у родственников в Харьковской области.