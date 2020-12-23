 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 234
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 99
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 11214
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 684
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2556
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2151
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
7
3
4
3
4
&quot;Заработали&quot; более 100 тыс. грн: иностранцы грабили квартиры в трех областях
"Заработали" более 100 тыс. грн: иностранцы грабили квартиры в трех областях
19-летняя девушка порезала ножом прохожего, потому попросил позвонить с ее телефона
19-летняя девушка порезала ножом прохожего, потому попросил позвонить с ее телефона
Мошенники называли себя социальными работниками и грабили пожилых людей
Мошенники называли себя социальными работниками и грабили пожилых людей
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Видео
Все видео
Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 11214
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1242
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1899
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 657
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 17:53

19-летняя девушка порезала ножом прохожего, потому попросил позвонить с ее телефона
3

  Комментировать

В Одессе 19-летняя девушка на улице подрезала ножом прохожего.

Инцидент произошел на Дерибасовской. Девушке не понравилось, что мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить, сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспомнил старые обиды: мужчина в маршрутке порезал ножом и ограбил знакомого

Инцидент произошел на Дерибасовской
Фото: od.npu.gov.ua
Девушку искали несколько дней
Девушке не понравилось, что мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить

"Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение. Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась", - говорится в сообщении.

Девушку искали несколько дней. Она пряталась у знакомых. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Полицейские Харьковщины и Днепропетровщины задержали мужчину, который совершил тяжкое преступление и скрывался. Злоумышленник убил своего родственника и 3 года скрывался от полицейских. Последние 6 месяцев он прятался у родственников в Харьковской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «19-летняя девушка порезала ножом прохожего, потому попросил позвонить с ее телефона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 21348
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 11214
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 8928
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 7533
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 7479
Происшествия
"Заработали" более 100 тыс. грн: иностранцы грабили квартиры в трех областях
"Заработали" более 100 тыс. грн: иностранцы грабили квартиры в трех областях
7
 Просмотров: 63
Мошенники называли себя социальными работниками и грабили пожилых людей
Мошенники называли себя социальными работниками и грабили пожилых людей
4
 Просмотров: 90
Во время захоронения Кернеса запустили фейерверк
Во время захоронения Кернеса запустили фейерверк Просмотров: 504
Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
 Просмотров: 243
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
3
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
6
Зеленский снова бы выиграл выборы - опрос
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Усі брешуть
1
Буславец после публикаций НАБУ подала в отставку
Голосов: 116
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть