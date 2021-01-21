18-летнюю женщину с несовершеннолетней подругой "поймали" на наркобизнесе

В Запорожской области 18-летняя женщина вместе со своей 16-летней подругой продавали наркотики.

Они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и присылали клиентам в другие области страны, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"Дилерки работали на Telegram-канал, через который распространяли Alpha PVP, каннабис и таблетки экстази. Наркотики и психотропы они получали по почте, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные", - сказано в сообщении.

Одну из злоумышленниц полицейские задержали, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли 2 пакета с Alpha PVP общим весом около 1 кг.

На съемной квартире, где дилеры фасовали товар, полицейские провели обыски и изъяли более 1 тыс. слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более 6 кг, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "лавки" и электронные веса. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 7 млн грн.

Наркодилеркам грозит до 12 лет лишения свободы.

Во Львове в лаборатории вуза изготавливали метадон и сбывали его через интернет-магазин. На этом попался заведующий лабораторией. Именно он наладил системное производство наркотика на территории университета.