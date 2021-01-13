Во львовском университете изготавливали наркотики

В вузе разоблачили нарколабораторию. Фото: ОГП

Во Львове в лаборатории вуза изготавливали метадон и сбывали его через интернет-магазин.

На этом попался заведующий лабораторией. Именно он наладил системное производство наркотика на территории университета, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Еще трое участников группы, среди которых владелец и работники кальян-бара во Львове, сбывали наркотик в заведении и через интернет-магазин, отправляя по почте по предварительной предоплате. Участников схемы задержали во время передачи очередной партии изготовленной "продукции".

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Задокументировано причастность обвиняемых к 25 эпизодам противоправной деятельности. В частности изготовлению и сбыту метадона общим весом более 4,5 кг, стоимость которого на "черном рынке" составляет около 2,7 млн грн. А также в содержание мест для незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы.

Во Львове задержали партию героина весом более 1 т и стоимостью 2,3 млрд грн. Офис генпрокурора сообщил, что наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт "Южный" в Одессе.