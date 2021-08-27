18-летний мужчина исчез на День Независимости

Николаевские полицейские разыскивают без вести пропавшего 18-летнего Алексея Быкова. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве разыскивают 18-летнего Алексея Быкова.

Он 24 августа вышел из дома по ул. Чайковского и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы Алексея: среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

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Был одет в черные спортивные штаны, белую футболку с черными надписями, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел рюкзак из джинсовой ткани.

Всем, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам (0512) 64-95-99, 102.

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