18-летний мужчина исчез на День Независимости

В Николаеве разыскивают 18-летнего Алексея Быкова.
Он 24 августа вышел из дома по ул. Чайковского и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы Алексея: среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчез в домашних шлепках: 14-летний пошел вынести мусор и не вернулся
Был одет в черные спортивные штаны, белую футболку с черными надписями, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел рюкзак из джинсовой ткани.
Всем, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам (0512) 64-95-99, 102.
На Тернопольщине родные и полиция разыскивают 22-летнего Александра Каленика из села Большие Загайцы. Он в конце апреля вернулся с заработков в Польше. Зашел домой и сразу уехал. Сказал, что к девушке в Луцк. Последний раз выходил на связь 9 июня - позвонил крестной. С тех пор связь с ним отсутствует.
Комментарии