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воскресенье, 13 декабря 2020 18:10

17-летнему парню посреди улицы воткнули в грудь нож

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17-летнему парню посреди улицы воткнули в грудь нож
Во Львове задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в ножевом ранении 17-летнего парня. Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове на площади Рынок 17-летнему парню воткнули в грудь нож 13 декабря около 3.00.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого - задержали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Очевидцы происшествия рассказали, что неизвестный мужчина нанес удар ножом их другу на соседний площади. Они дали описание нападавшего. Патрульные отправились в направлении площади Ивана Подковы, где и обнаружили похожего по описанию человека. Им оказался 38-летний львовянин. Одежда и руки у него были со следами крови", - сказано в сообщении.

Задержанного передали следователям. Мотив нападения и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Покровске Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Он в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемого задержали. Это новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. За нож взялся за ревности.

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