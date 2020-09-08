17-летнего парня на рыбалке ударило током

Парень коснулся удочкой к линии электропередач Фото: prm.ua

5 сентября в селе Будки Кременецкого района Тернопольской области произошел инцидент. Нашли мертвым 17-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

По словам очевидцев, юношу ударило током, когда он коснулся телескопической удочкой линии электропередач, проходившей мимо пруда.

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"Первоочередными следственными действиями установлено, что юноша был поражен током, прикоснувшись телескопической удочкой к линии электропередач, проходившей мимо пруда. С целью всестороннего предварительного расследования проверяются все версии инцидента - говорят в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Открыто уголовное производство за умышленное убийство. Расследование продолжается.

Во Львове, на железнодорожной станции Пидзамче, погиб 18-летний парень. Он взобрался на железнодорожный вагон, чтобы сделать фото, и его ударило током.