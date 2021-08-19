16-летняя на дне колодца: подробности исчезновения и кого подозревают

16-летнюю Викторию Макаренко с Кетрисановки на Кировоградщине нашли убитой в заброшенном колодце. Фото: из семейного архива Макаренко

16-летнюю девошку с Кетрисановки на Кировоградщине, которую нашли убитой в заброшенном колодце, звали Виктория Макаренко.

Девушка жила с отцом и мачехой. 14 августа около 23:00 сказала им что идет спать. Отсутствие отец, Евгений Макаренко, заметил в 2:00. Но в полицию обратился только 16 августа, рассказал Gazeta.ua начальник областной полиции Роман Козьяков.

"Отец Виктории Макаренко обратился лишь 13:40 понедельника. Накануне родственники в полицию не обращались. Лишь когда стало известно, что ребенок не отвечает на звонки и где она - не понятно. Сразу на поиски были подняты все силы. Осматривать село и балки вокруг помогали местные жители во главе с главой общины. Водолазы осмотрели три озера - но результатов не было. Тогда местные вспомнили о заброшенном колодце. Там под свежей травой обнаружили тело девушки с телесными повреждениями", - рассказал Козьяков.

Тело девушки направили на вскрытие, назначен ряд экспертиз. Полицейские изучают круг ее общения и устанавливают причастных к преступлению.

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Днем перед исчезновением Виктория ходила в гости к своей подружке Анастасии, живущей по соседству. Но та якобы ничего не знала о планах подруги. Причастным к преступлению может быть ее бывший парень, рассказали родственники, передает OBOZREVATEL.

"Они некоторое время встречались, но потом расстались. Потому что он ей сказал, что она должна с ним спать. Вика не захотела, он ей угрожал. Возможно, в ту ночь она пошла к своей подружке Насте, там были еще подружки. И, вероятно, пригласили этого парня туда. Что произошло - мы не знаем, но его полиция уже задержала и допрашивает", - рассказала одна из родственниц семьи.

О семье в селе знают немногое. Говорят, что переехали они к ним только зимой. Социальные службы ничего особенного за семьей не замечали. Отец Виктории женат в третий раз. Виктория от первого брака, от второго есть сын. Сейчас в семье растет маленькая дочь третьей жены.

Анастасию Макаренко пытались разыскать более 60 человек - полицейские, кинологи и волонтеры. В результате поисковых мероприятий уже мертвую девушку с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце в селе Кетрисановке, где она проживала. Причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают обстоятельства преступления.