16-летний водитель Infiniti из Харькова снова отказался сдавать кровь

 
Ексклюзивы
1/5
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 729
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3411
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 765
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5463
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2853
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3240
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10359
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1710
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6039
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
4
5
4
5
В Одессе сгорел популярный ночной клуб
В Одессе сгорел популярный ночной клуб
Супруги погибли, их 5-летний сын - в больнице: пьяный водитель устроил ужасное ДТП
Супруги погибли, их 5-летний сын - в больнице: пьяный водитель устроил ужасное ДТП
Тело адвоката выловили из Днестра
Тело адвоката выловили из Днестра
В Польше украинский микроавтобус слетел с дороги - есть жертвы
В Польше украинский микроавтобус слетел с дороги - есть жертвы
12 человек освободили из рабства
12 человек освободили из рабства
Видео
Все видео
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео
В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео
Подростки устроили перекур в метро
Подростки устроили перекур в метро
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1305
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9153
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 999
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1161
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 333
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 06:25

16-летний водитель Infiniti из Харькова снова отказался сдавать кровь

  Комментировать
16-летний водитель Infiniti из Харькова снова отказался сдавать кровь
16-летний Николай Харьковский отказался сдавать кровь. Фото: KHARKIV Today

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк, пишет "Укринформ".

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого не удалось взять кровь из-за его отказа. Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - сказал Черняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд Харькова оштрафовал 16-летнего водителя Infiniti

Добавил, что решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь. Однако в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора крови.

Черняк считает, что такие действия подростка могут быть расценены как умышленное невыполнение решения суда.

У экспертов были образцы мочи. Они показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и "этого достаточно для следствия", пояснил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Сдавать кровь на анализ добровольно Харьковский отказался, на что имел право. Но именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления.

Один из адвокатов семьи погибшего Носова Маси Найем заявил, что кровь для проведения экспертиз у подростка возьмут принудительно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «16-летний водитель Infiniti из Харькова снова отказался сдавать кровь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 4 Просмотров: 55643
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 11593
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 9945
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута Просмотров: 8244
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 6723
Происшествия
В Одессе сгорел популярный ночной клуб
В Одессе сгорел популярный ночной клуб
4
 Просмотров: 459
Супруги погибли, их 5-летний сын - в больнице: пьяный водитель устроил ужасное ДТП
Супруги погибли, их 5-летний сын - в больнице: пьяный водитель устроил ужасное ДТП
4
 Просмотров: 1179
В шестой раз за год: Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение
В шестой раз за год: Ивано-Франковскую область всколыхнуло землетрясение Просмотров: 432
Тело адвоката выловили из Днестра
Тело адвоката выловили из Днестра
5
 Просмотров: 2313
В Польше украинский микроавтобус слетел с дороги - есть жертвы
В Польше украинский микроавтобус слетел с дороги - есть жертвы
4
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
7
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
6
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
4
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
4
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
Голосов: 1632
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть