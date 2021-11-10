16-летний водитель Infiniti из Харькова снова отказался сдавать кровь

16-летний Николай Харьковский отказался сдавать кровь. Фото: KHARKIV Today

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк, пишет "Укринформ".

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого не удалось взять кровь из-за его отказа. Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - сказал Черняк.

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Добавил, что решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь. Однако в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора крови.

Черняк считает, что такие действия подростка могут быть расценены как умышленное невыполнение решения суда.

У экспертов были образцы мочи. Они показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и "этого достаточно для следствия", пояснил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Сдавать кровь на анализ добровольно Харьковский отказался, на что имел право. Но именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления. Один из адвокатов семьи погибшего Носова Маси Найем заявил, что кровь для проведения экспертиз у подростка возьмут принудительно.