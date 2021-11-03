Смертельное ДТП с Infiniti: 16-летний водитель отказался сдавать кровь

Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался от анализа крови. Фото: newsroom.kh.ua

Подозреваемый в смертельной аварии в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ.

А сторона следствия пока не обратилась в суд для принудительного отбора биологических образцов подростка. Об этом в Facebook рассказал адвокат дочери погибшего в аварии 58-летнего Игоря Носова Игорь Черняк.

"Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. Пока это право не реализовано", - отметил адвокат.

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Черняк объяснил, почему анализ крови чрезвычайно важен для следствия.

"Именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления. Другими словами, проведенный анализ мочи исключает много, но далеко не все", - сказал адвокат.

Игорь Черняк сообщил, что следствие собрало значительный объем доказательств, что за рулем Infiniti находился Николай Харьковский. В деле назначили ряд экспертиз. И защита потерпевших надеется, что их выполнят в кратчайшие сроки.

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.