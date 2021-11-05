Смертельное ДТП с Infiniti: у 16-летнего водителя принудительно отберут кровь для экспертиз

16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. Водитель последнего 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Фото: hk.npu.gov.ua

У 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti устроил смертельное ДТП в Харькове, принудительно отберут кровь для проведения экспертиз.

Полиция обратилась в суд с соответствующим ходатайством, сообщил в Facebook один из адвокатов семьи погибшего Игоря Носова Маси Наем.

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"Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого. Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", - рассказал Наем.

Добавил, что защита Харьковского не обжаловала решение суда о содержании его под стражей. Сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 2 ноября.

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Сдавать кровь на анализ добровольно Харьковский отказался, на что имел право. Но именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления.