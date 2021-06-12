11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей

Два года назад 13 июня в поселке Ивановка Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка Привоз, где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу - почти за километр.

Местные рассказывали, что видели, как Дарья шла по улице и снимала на телефон видео. Тогда услышали жуткий протяжный крик. Однако девочки нигде не было видно. Дарью круглосуточно искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардийцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, проверяли каждое авто. Нашли мертвой. Единственный подозреваемый по делу - младший сын местных предпринимателей Тарасовых - Николай. Сейчас ему 24 года.

Фото: inforesist.org

Как нашли тело

Тело Дарьи нашли после третьего визита в Тарасовым, на шестой день поисков - 19 июня. Обыск у них начался около 18.00. Тело обнаружили в выгребной яме уличного туалета. В преступлении сразу заподозрили Николая. Его родителей и старшего брата в день исчезновения девочки не было дома. Он был знаком с Дарьей. Не учился и не работал. Помогал родителям и матери Дарьи на рынке.

приказал девочке протянуть руки и примотал их к телу

Как умирала Даша

Следователи шаг за шагом воспроизводили события того рокового дня. Выяснили, что Николай тоже был на рынке. Увидел Дарью Лукьяненко и задумал ее изнасиловать. Он знал, что девочка ходит на кружок танцев мимо его дома. В 14:10 поспешил домой, чтобы дождаться Дарью. Около 14:21 Тарасов увидел Дарью и, злоупотребляя ее доверием, позвал зайти. Та согласилась. После этого Николай закрыл калитку на замок. Пригласил девочку в дом. А после отказа - затолкал. Дарья закричала. Тогда Николай ударил ее, заклеил рот скотчем и приказал выполнять все его требования.

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Николай бил Девочку, стянул белье. Однако, через эмоционально возбужденное состояние, у Тарасова не наступила эрекция. Он не смог изнасиловать девочку. После неудачной попытки, боялся быть наказанным. Поэтому приказал девочке протянуть руки и примотал их к телу. Далее закрыл полиэтиленовым пакетом рот и нос, блокируя возможность дышать, и душил. Но девушка не теряла сознание. Тогда мужчина перенес ее в подвал и четыре раза ударил острым предметом в шею, задев сонную артерию. От полученных травм Дарья скончалась на месте. Чтобы скрыть тело, Тарасов сбросил его в выгребную яму уличного туалета и забросал камнями: чтобы оно погрузилось на дно. Вещи ребенка и мобильный телефон мужчина сжег в металлической бочке на территории двора. После этого отмыл кровь с пола, помылся, переоделся, приготовил обед и пошел играть в компьютерные игры.

На следственном эксперименте парень все последовательно и в подробностях воспроизвел, хотя потом изменил некоторые показания.

Отец Тарасова ранее судимый за изнасилование

Николай признал вину частично. Убеждал, что хотел подставить отца, который уже ранее судимый за сексуальное насилие и якобы всегда его обижал.

Признался, что мысль об убийстве пришла к нему еще в ноябре 2017 года, когда отец публично бил его на рынке и унижал. Парню казалось, что к Даше его отец относился лучше, чем к родному сыну, которому говорил, что он никто.

Тарасов жаловался, что родители заставляли его молиться, не позволяли дружить со сверстниками и приводить их домой. Родители всегда говорили, что Даша умная, трудолюбивая, танцует, а самого в ее присутствии унижали. Поэтому он решил убить девочку, чтобы все подумали на отца.

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Играл и менял показания

Дело начали слушать в Раздельнянском районном суде в декабре 2019-го. Судебный процесс был закрытым. Все это время единственный подозреваемый Тарасов играл на публику и менял показания.

У него изменилось четыре адвоката, предоставленные бесплатной правовой помощью. Последний из них просил в заключительной речи прощения у родителей Дарьи, за то, что выполняет свою работу. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал адвокат Лукьяненко Рубен Степанян.

Приговор был оглашен 21 января этого года. Перед заседанием Николай Тарасов заявил - девочку не убивал. И начал резать себе горло. Тарасова признали виновным в похищении, покушении на изнасиловании и умышленном убийстве с целью сокрытия преступления Дарьи. А по статье "надругательство над телом" - оправдали. И приговорили к 15 годам за решеткой.

Тарасов совершил четыре самых тяжелых преступления

"Вся тактика Тарасова - это игра. Он так вел себя в течение всего процесса. Сначала заявил, что не виновен. Что его заставили признаться. Эти показания проверяли следователи ГБР и они не подтвердились. Затем вину признал частично. Рассказывал, как заманил девочку, как заставил ее раздеться, как сам из нее снимал одежду. Мол, хотел подстроить все так, что это сделал его отец. Он оскорблял его не раз, в том числе публично. Так решил отомстить. Тарасов совершил четыре самых тяжелых преступления. Страшнее - не существует", - рассказал Рубен Еуардович.

Автор: pushkinska.net Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

Почему не пожизненное



"Наказание не только выполняет наказание, но и имеет целью исправление осужденного, а также предотвращения совершения им новых преступлений. Такое наказание должно быть достаточным для исправления личности", - сказал председательствующий судья.

Назначая Тарасову наказание, суд учитывал степень тяжести преступления, личность обвиняемого. До совершения преступления Тарасов был обычным молодым человеком без вредных привычек, характеризовался положительно по месту жительства, на учете у наркологов и психиатров не состоит, ранее не судим. Суд учел частичное признание вины. И обратил внимание на специфические условия воспитания Тарасова в семье, отношение к нему родителей, что повлияло на его психическое развитие.

Автор: od.npu.gov.ua Дарью Лукьяненко течение шести суток искали более 500 человек. Николай Тарасов принимал активное участие в поисках пропавшей

Законных оснований для пожизненного заключения, при отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд не видел. Законных оснований для пожизненного заключения, при отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд не видел.

Обжалование приговора

И Лукьяненки, и прокуратура требовали для Тарасова пожизненного заключения. Поэтому обе стороны обжаловали приговор. Однако в апелляцию с просьбой о высшей мере наказания обратилась только прокуратура. Родители Дарьи просили оставить 15 лет. Но признать виновным в надругательстве над телом. Дело рассмотрели 3 июня и обе апелляционные жалобы остались без удовлетворения.

Родители Дарьи поставили для себя в этом деле точку. Будет ли подавать кассацию прокуратура - пока не известно. Тарасов ждет решения об этапировании к месту отбывания наказания.

Дарья была младшей дочерью в семье Натальи и Сергея Лукьяненко. Окончила пятый класс, была отличницей, старостой класса. Занималась в танцевальном кружке в школе. Николай Тарасов жил с родителями и старшим братом Александром. В день убийства дома был один. Родные вернулись из Одессы после 20:00. Его мать с отцом - предприниматели, имеют палатку на том же рынке, что и мать Дарьи. После того, что произошло, их дом пытались сжечь. Сына-убийцы они отреклись. В СИЗО не посещали.