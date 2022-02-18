10 млн грн в месяц: дельцы в погонах зарабатывали сумасшедшие деньги на наркотиках

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Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ.

Группировка действовала практически во всех регионах страны и имела связи с чиновниками в правоохранительных органах. В схему также были привлечены аптеки, сообщили в ГБР.

Злоумышленники активно работали с 2014 года под видом государственной программы по лечению наркозависимых. На самом деле система еще больше втягивала молодежь в наркоманию.

"Дельцы в погонах наживались на человеческих зависимостях и зарабатывали сумасшедшие деньги. Организаторы создали незаконные предприятия, открыли наркологические кабинеты в больших городах Украины. К схеме также были привлечены аптеки. За несколько сотен гривен злоумышленники продавали рецепты на 40 таблеток метадона. Потом "покупатели" законно получали метадон и перепродавали его на черном рынке", - рассказали в ДБР.

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Одна точка реализовывала в среднем до 2-3 тыс. рецептов в месяц. По предварительной оценке, ежемесячный оборот нелегального бизнеса мог составить около 10 млн грн.

Следователи провели более 40 обысков в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и Днепре, в том числе у привлеченных к схеме должностных лиц среди местного руководства правоохранительных органов.

Дело расследуют по нескольким статьям. Причастным грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Семерых участников банды полицейских из Павлограда в Днепропетровской области подозревают в торговле наркотиками и ряде других преступлений. В состав банды входили: начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.