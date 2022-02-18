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пятница, 18 февраля 2022 11:42

10 млн грн в месяц: дельцы в погонах зарабатывали сумасшедшие деньги на наркотиках
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ГБР разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ под "крышеванием" высокопоставленных чиновников полиции
Фото: dbr.gov.ua
ГБР разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ под "крышеванием" высокопоставленных чиновников полиции
ГБР разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ под "крышеванием" высокопоставленных чиновников полиции
ГБР разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ под "крышеванием" высокопоставленных чиновников полиции
ГБР разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ под "крышеванием" высокопоставленных чиновников полиции

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему распространения наркотических веществ.

Группировка действовала практически во всех регионах страны и имела связи с чиновниками в правоохранительных органах. В схему также были привлечены аптеки, сообщили в ГБР.

Злоумышленники активно работали с 2014 года под видом государственной программы по лечению наркозависимых. На самом деле система еще больше втягивала молодежь в наркоманию.

"Дельцы в погонах наживались на человеческих зависимостях и зарабатывали сумасшедшие деньги. Организаторы создали незаконные предприятия, открыли наркологические кабинеты в больших городах Украины. К схеме также были привлечены аптеки. За несколько сотен гривен злоумышленники продавали рецепты на 40 таблеток метадона. Потом "покупатели" законно получали метадон и перепродавали его на черном рынке", - рассказали в ДБР.

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Одна точка реализовывала в среднем до 2-3 тыс. рецептов в месяц. По предварительной оценке, ежемесячный оборот нелегального бизнеса мог составить около 10 млн грн.

Следователи провели более 40 обысков в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и Днепре, в том числе у привлеченных к схеме должностных лиц среди местного руководства правоохранительных органов.

Дело расследуют по нескольким статьям. Причастным грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Семерых участников банды полицейских из Павлограда в Днепропетровской области подозревают в торговле наркотиками и ряде других преступлений.

В состав банды входили: начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

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