Виталина Позняк посещала все матчи любимой баскетбольной команды

17-го августа в субботу отпели панихиду по 13-летней Виталиной Позняк из Черкасс. Девочка умерла год назад. В церковь пришли родные и друзья. Потом поехали на кладбище.

- Всегда здесь живые цветы. И летом, и зимой. Ежедневно приезжаем на кладбище к могиле дочери, говорит мать девочки 41-летняя Оксана Галайко.

Прошлым летом Виталина отдыхала в санатории "Сосновый Бор". Ей внезапно стало плохо - разболелась голова. Работники обратились к медикам лишь через 40 минут - после того, как ребенок начал терять сознание. Виталина умерла в карете "скорой". Причины ее смерти остаются тайной. В полиции до сих пор расследуют смерть ребенка. Подозрение никому не объявлено.

Большое желание родных ребенка - чтобы виновные в его смерти наказали. В ответ натыкаются на молчание и сопротивление чиновников.

- Дочка отдыхала в санатории 7 раз подряд - каждый год на каникулах летом. Особенно последний год очень хотела.

В комнату дочери мама девочки старается не заходить. Через полгода после смерти Виталины в комнате почти ничего не изменилось - на своем месте, словно ожидая ее возвращения, лежат школьные тетради, в шкафу - форма.

- До сих пор в комнате лежат ее игрушки, книги, вещи - все стоит, как и стоял. Ничего не трогали, - рассказывает мать.

Девочка была чрезвычайно ответственной. На нее всегда могли рассчитывать друзья и учителя.

"Часто вспоминаю о Виталинке. Храню дома тетради. Пересматриваю грамотно списанные ее рукой страницы. В сотый раз перечитываю сочинения в контрольной тетради. Способная девочка, талантливая ученица. Светлая память", - написала в Фейсбуке учительница 57-летняя Ольга Дяченко.

Пережить горе матери помогает церковь. Женщина регулярно ходит на беседы с отцом Юлианом Шереметом. Говорит, что его рассказы о вечности души помогают справляться с потерей.

Автор: facebook.com/profile.php?id=100012978672768 Девочка мечтала стать врачом. Была отличницей.

- Была для меня лучшей. Было много друзей. Любимые подружки Анастасия Артеменко и Руслана Горбатюк до сих пор переживают потерю. Настя в санатории была с ней до последнего - на ее глазах все произошло. Дружила с мальчиками - Сашей, Димой, Богданом. На последний день рождения к ней пришли целых 10 мальчиков и только две девочки.

Мечтала стать врачом. Была отличницей. Окончила 7 класс.

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- Была спортивной. Занималась легкой атлетикой. Ролики, коньки, велосипед любила. Очень интересовалась баскетболом. Любила местную команду "Черкасские мавпы". Активно болела на их матчах. С каждым игроком у нее есть фотография. Последние два года с утра до вечера об игроках мне рассказывала. Посетила все их матчи в нашем городе. Играла и сама. Хотела попасть именно в их команду. Даже на Говерлу поднялась в шарфике с символикой этой команды. На памятном надгробии даже выгравировали сбоку логотип "Черкасских мавп". После смерти Виталины команда посылала письмо с соболезнованиями и даже деньгами помогали.

Автор: facebook.com/profile.php?id=100012978672768 "С каждым игроком у нее есть фотография. Последние два года с утра до вечера об игроках что-то рассказывала"

13-летняя Виталина Позняк умерла от острой аллергической реакции на пороге санатория "Сосновый Бор" в августе 2018 года. Родители Виталинкы уверены, их ребенка убила халатность медперсонала санатория.