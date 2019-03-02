Умер украинский писатель Василий Портяк

Василий Портяк за несколько дней до смерти попал в реанимацию. Фото: Korali.info

Сегодня умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк. Ему было 66 лет.

Он тяжело и долго болел. Имел сердечную недостаточность. 27 февраля попал в реанимацию. О смерти сообщили его друзья в соцсетях.

Василий Портяк родился в селе Кривополье Верховинского района Ивано-Франковской области. Был известен не только своим прозаическим талантом, но и вкладом в украинский кинематограф. Является автором сценариев популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс" и автором короткой прозы. Был членом Национального союза кинематографистов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер композитор, завоевавший четыре "Оскара"

25 февраля ушел из жизни украинский литературовед и писатель 62-летний Леонид Ушкалов. Об этом в Facebook сообщила доцентка Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды Наталья Левченко.