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вторник, 07 сентября 2021 09:01

Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви

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Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви
Большую роль в становлении Иосифа Слепого сыграл митрополит Андрей Шептицкий. Фото: wikimedia

7 сентября 1984 года на 92-м году жизни в Риме скончался Патриарх Украинской греко-католической церкви Иосиф Коберницкий Слепой.

Похоронили его в Соборе Св. Софии. Завещал перевезти и перезахоронить свое тело в Украину. В 1992-м его волю выполнили и перезахоронили в Соборе Св. Юра во Львове.

Иосиф Слепой был родом из многодетной семьи из села Заздристь в Тернопольской области. Имел сельское прозвище "Слепой".

Большую роль в становлении Иосифа Слепого сыграл митрополит Андрей Шептицкий. Они встретились в 1911 году, когда Иосиф поступил во Львовскую духовную семинарию. Митрополит Андрей увидел природные дарования студента и послал его учиться в австрийский Инсбрук.

Андрей Шептицкий вернулся из заключения в России 30 сентября 1917 года и рукоположил Иосифа Слепого на священника в Унивской лавре. Митрата Иосифа Слепого митрополит Шептицкий рукоположил тайно епископом 22 декабря 1939-го во время первой советской оккупации Западной Украины. Он получил право преемственности с титулом архиепископа Серрейського.

Акт восстановления Украинского государства Иосиф Слепой поддержал 30 июня 1941 года.

11 апреля 1945-го его арестовала советская власть и осудила на восемь лет тяжелых работ. За год под давлением репрессий "самоликвидировали" Украинскую греко-католическую церковь.

Всего Иосиф Слепой отбыл 18 лет ссылки в лагерях Сибири, Мордовии, в частности в Потьме. В тюрьмах долго болел. Называл года заключения потерянными. Несколько раз ему ломали руки, ноги. У него было много болезней, обмороженные конечности.

"А стала ли свободной церковь?" - спрашивал, когда получил документ о свободе.

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Благодаря влиятельным лицам и ходатайству папы Иоанна XXIII митрополита Иосифа Слепого освободили из заключения. 9 февраля 1963-го прибыл в Рим и жил в Ватикане.

4 сентября 2020 года Папа Бенедикт XVI стал самым долгоживущим Папой. Ему тогда исполнилось 93 года, четыре месяца и 16 дней. Он превзошёл Папу Льва XIII, кмершего в 1903-м.

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Дата
07
сентября

Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви

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