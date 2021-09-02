﻿ Папа Римский подал в отставку

Бенедикт XVI в апреле 2014-го / Getty Images

4 сентября 2020-го Папа Бенедикт XVI стал самым долгоживущим Папой. Ему тогда исполнилось 93 года, четыре месяца и 16 дней. Он превзошёл Папу Льва XIII, который умер в 1903 году.

Йозеф Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в Баварии. Был рукоположен в священники в 1951-м. Начал академическую карьеру и к концу 1950-х зарекомендовал себя как высокопоставленный богослов. Стал архиепископом Мюнхена и Фрайзинга в 1977-м. В 1981-м был назначен префектом Конгрегации доктрины веры - одной из самых важных должностей в Церкви. С 2002-го и до избрания папой также был деканом Коллегии кардиналов, и одним из ближайших доверенных лиц Папы Иоанна Павла II.

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Его многочисленные труды защищают традиционные католические доктрины и ценности. Первоначально был либеральным теологом, но после 1968-го принял консервативные взгляды. Во время папства в 2005-2013 годах выступал за возврат к фундаментальным христианским ценностям, чтобы противостоять усилению секуляризации многих западных стран.

11 февраля 2013 года Бенедикт неожиданно объявил об отставке, сославшись на "недостаток силы духа и тела" из-за преклонного возраста. Отставка состоялась 28 февраля 2013-го. Он является первым Папой, который пошел в отставку с 1415 года, и первым, кто сделал это по собственной инициативе. Его сменил Папа Франциск 13 марта 2013-го, а Бенедикт переехал в монастырь на пенсию.

Помимо родного немецкого, свободно говорит на французском, итальянском и английском, владеет латынью и неплохо говорит по-испански, хорошо знает португальский, может читать на древнегреческом и библейском иврите. Играет на фортепиано и любит музыку Моцарта и Баха. В апреле ему исполниться 95 лет.