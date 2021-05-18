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вторник, 18 мая 2021 12:25

Умер отец Мустафы и Маси Найем

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Умер отец Мустафы и Маси Найем
17 мая умер Мухаммад Найем. Его сын, народный депутат Украины 8-го созыва Мустафа Найем опубликовал фото отца с их последней прогулки. ФОТО: Facebook.com

Вчера, 17 мая, умер Мухаммад Найем - отец политического деятеля Мустафы и известного адвоката Маси Найем.

Об этом написал Мустафа Найем на своей Фейсбук-странице.

К посту в память об отце прикрепил фотографию с их последней прогулки.

"Вчера вечером пошел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить люблю близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", - написал Мустафа.

Пока что о причинах смерти Мухаммада Найема ничего не известно.

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В 1976 году Мухаммад Найем был заместителем министра образования Афганистана. Его жена, Роза Латифа, умерла 1984, через 10 дней после рождения младшего сына. Мухаммад имел двух сыновей и дочь.

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