Умер настоятель "казацкого" скита на Афоне

Автор: Фото предоставил Сергей Шумило Схиархимандрит Иоаким 29 лет был настоятелем Афонского Ильинского скита. Умер 28 июня.

Вчера на Святой горе похоронили схиархимандрита Иоакима - настоятеля Афонского Ильинского скита. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал украинский историк, директор Института афонского наследия в Украине Сергей Шумило.

"Отец Иоаким скончался 28 июня на 82-м году. Был настоятелем Афонского Ильинского скита, основанного в 1757 году выдающимся украинским святым преподобным Паисием Величковским и в котором когда-то длительное время подвизались запорожские казаки. Поэтому этот скит называют "дальним уголком Украины на Афоне". Схиархимандрит Иоаким был одноклассником нынешнего патриарха Варфоломея. Длительное время служил военным капелланом в греческой армии, затем 28 лет служил в разных храмах города Кавала. Впоследствии был настоятелем монастыря Агиос Силас, а также был инициатором создания Преображенского монастыря Спаса Победоносца. После переезда на Святую гору Афон служил при монастыре Ксенофонт. А с 1992 года стал настоятелем нового греческого братства Свято-Ильинского скита ", - рассказал Шумило.

За почти 29 лет настоятельства отца Иоакима в Ильинском ските полностью отреставрировали обитель, создали музей.

"В общении отец Иоаким всегда был простым и гостеприимным. По крайней мере таким он запомнился мне. Имел богословское образование, а его проповеди и поучения всегда были пропитаны глубоким богословским содержанием. Когда в ноябре 2017-го я организовывал международную научную конференцию "Киевские Паисиевские чтения", посвященную 295-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского, он послал на нашу конференцию благословение, а также содержательное и интересное приветственное слово. По его благословению мне удалось идентифицировать мощи афонского старца Аникиты, которые хранятся в Ильинском ските. Он имел немало духовных чад по всему миру, в том числе и в Украине, которые его глубоко уважали ", - добавил историк.

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В Оксфорде готовится к печати книга о старце со Святой горы Аввакума Вакарова, который был родом из Закарпатья. Это совместный проект с британским обществом The Friends of Mount Athos, официальным патроном которого является принц Уэльский Чарльз. Автором книги является украинский историк, директор Института афонской наследия в Украине Сергей Шумило.