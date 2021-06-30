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среда, 30 июня 2021 15:09

Умер настоятель "казацкого" скита на Афоне

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Автор: Фото предоставил Сергей Шумило
  Схиархимандрит Иоаким 29 лет был настоятелем Афонского Ильинского скита. Умер 28 июня.
Схиархимандрит Иоаким 29 лет был настоятелем Афонского Ильинского скита. Умер 28 июня.

Вчера на Святой горе похоронили схиархимандрита Иоакима - настоятеля Афонского Ильинского скита. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал украинский историк, директор Института афонского наследия в Украине Сергей Шумило.

"Отец Иоаким скончался 28 июня на 82-м году. Был настоятелем Афонского Ильинского скита, основанного в 1757 году выдающимся украинским святым преподобным Паисием Величковским и в котором когда-то длительное время подвизались запорожские казаки. Поэтому этот скит называют "дальним уголком Украины на Афоне". Схиархимандрит Иоаким был одноклассником нынешнего патриарха Варфоломея. Длительное время служил военным капелланом в греческой армии, затем 28 лет служил в разных храмах города Кавала. Впоследствии был настоятелем монастыря Агиос Силас, а также был инициатором создания Преображенского монастыря Спаса Победоносца. После переезда на Святую гору Афон служил при монастыре Ксенофонт. А с 1992 года стал настоятелем нового греческого братства Свято-Ильинского скита ", - рассказал Шумило.

За почти 29 лет настоятельства отца Иоакима в Ильинском ските полностью отреставрировали обитель, создали музей.

"В общении отец Иоаким всегда был простым и гостеприимным. По крайней мере таким он запомнился мне. Имел богословское образование, а его проповеди и поучения всегда были пропитаны глубоким богословским содержанием. Когда в ноябре 2017-го я организовывал международную научную конференцию "Киевские Паисиевские чтения", посвященную 295-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского, он послал на нашу конференцию благословение, а также содержательное и интересное приветственное слово. По его благословению мне удалось идентифицировать мощи афонского старца Аникиты, которые хранятся в Ильинском ските. Он имел немало духовных чад по всему миру, в том числе и в Украине, которые его глубоко уважали ", - добавил историк.

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В Оксфорде готовится к печати книга о старце со Святой горы Аввакума Вакарова, который был родом из Закарпатья. Это совместный проект с британским обществом The Friends of Mount Athos, официальным патроном которого является принц Уэльский Чарльз. Автором книги является украинский историк, директор Института афонской наследия в Украине Сергей Шумило.

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30
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