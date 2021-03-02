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вторник, 02 марта 2021 11:43

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

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2 марта 1939 умер британский археолог Говард Картер. Ученому было 64 года, причиной смерти стала лимфома.

Автор: ВИКИПЕДИЯ
  2 марта 1939 умер археолог Говард Картер, открывший гробницу Тутанхамона
2 марта 1939 умер археолог Говард Картер, открывший гробницу Тутанхамона

Исследователь получил мировое признание после того как он нашел гробницу Тутанхамона в Долине царей. Открытие произошло 16 февраля 1923. Тогда археолог раскрыл усыпальницу и нашел золотую маску фараона. Это считается одним из крупнейших археологических открытий в истории. Хотя до этого господствовало мнение, что местность в Долине царей уже изучена вдоль и поперек, поэтому Картер вместе со своим спонсором Джорджем Карнарвоном бесполезно теряют время.

Накануне, 4 ноября 1922 года, команда Картера, проводила раскопки, обнаружила под старой хижиной лестницу. Они расчистили ее и внизу увидели замурованы двери. Они вели к гробнице Тутанхамона. Она оказалась наиболее сохранившейся с тех, которые когда-либо находили в Долине царей. Уже 26 ноября британский исследователь вместе с лордом Карнарвоном, его дочерью Эвелин и другими присутствующими пробил брешь в верхнем левом углу дверного прохода. Тогда с помощью света свечи смог разглядеть много сокровищ из золота. Там были золотой трон, колесница, вазы, шкатулки, светильники, письменные принадлежности. На тот момент Говард Картер еще не знал, или это могила, или просто тайник, но его заинтриговал закрытый проход между двумя статуями охранников. Когда Карнарвон спросил: "Ты что-то видишь?", Картер ответил известными словами "Да, удивительные вещи".

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Следующие несколько месяцев были потрачены на каталогизацию содержания первой комнаты. А 16 февраля 1923 Картер открыл закрыт проход и обнаружил, что он действительно вел к погребальной комнаты, впервые увидел саркофаг Тутанхамона. Внутри друг в друге находились еще три футляра, и, наконец, саркофаг из желтого кварцита весом более тонны.

Раскрыв его, археологи увидели позолоченный рельефный портрет покойника в полный рост, что был крышкой гроба. Под ней была мумия с лицом, покрытым золотой маской.

Всего в гробнице нашли около 3,5 тысяч предметов. Общий вес золотых изделий составил 110,4 кг, вес маски - почти 11 кг. Сейчас она находится в каирском Национальном музее, а ее изображение украшает реверс монеты номиналом в 1 египетский фунт.

За несколько лет 13 человек, которые так или иначе были связаны с экспедицией, ушли из жизни при разных обстоятельствах. Это стало поводом для мистических слухов. Естественную смерть Говарда Картера спустя долгое время после открытия гробницы обычно используется скептиками для опровержения теории, согласно которой "проклятие фараонов" тяготеет над группой, нарушившей покой гробницы Тутанхамона.

Усыпальницу Тутанхамона нашли в Долине царей. Скалистое ущелье на западном берегу Нила недалеко от столицы Древнего Египта города Фивы в XVI-XI веках до нашей эры стало местом упокоения 63 правителей, от Тутмоса I к Рамзеса X. Последняя значительная находка - гробница с пятью хорошо сохранившимися мумиями - была сделана в долине царей в 2006 году.

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Дата
02
марта

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

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