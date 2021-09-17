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пятница, 17 сентября 2021 17:44

Участница кулинарного шоу, футболист, изобретатель и антивакцинатор - кого не стало на этой неделе
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13 сентября умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" 30-летняя Стелла Клименко. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

У Клименко был свой бизнес - готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Готовилась открыть собственное заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за рубежом. Стелла работала под руководством Николая Люлько в столичном заведении "Аляска".

В последний путь Стеллу Клименко проведет 18 сентября в Киеве
Фото: instagram.com/stell_lalala
Лидер движения антивакцинаторив Израиля Хай Шяуляй умер от осложнений коронавируса
На 60-м году жизни скончался экс-нападающий Буковины Дмитрий Белоус
16 сентября во Лондоне умер британский предприниматель и изобретатель Клайв Синклер
Журналист и телеведущий Ярослав Гнесь умер 17 сентября

Кто умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua

Лидер движения антивакцинаторов Израиля Хай Шяуляй умер от осложнений коронавируса. Это произошло 13 сентября в медицинском центре Wolfson в Холоне.

Шяуляй призвал своих подписчиков в соцсетях не вакцинироваться от коронавируса. Говорил, что эпидемии не существует, а вакцинацию называл опасной. В больнице, куда был госпитализирован после ухудшения состояния, он провел около недели.

14 сентября скончался экс-нападающий "Буковины" 60-летний Дмитрий Белоус. Трагедия произошла на стадионе в селе Коровия Черновицкой области. Он участвовал в матче команд ветеранов, во время которого сердце футболиста остановилось. Спасти жизнь не удалось.

Дмитрий Белоус на протяжении карьеры преимущественно выступал за "Буковину" и запорожский "Металлург". В 1989 году был бронзовым призером чемпионата УССР в составе тернопольской "Нивы".

16 сентября в Лондоне умер британский предприниматель и изобретатель 81-летний Клайв Синклер. Его компания в 1982 году выпустила компьютер ZX Spectrum. Компьютер стал одним из самых популярных в Европе.

В начале 1970-х Синклер изобрел карманный калькулятор. Затем запустил производство портативных телевизоров, электронных часов и другой техники.

17 сентября скончался журналист и телеведущий 68-летний Ярослав Гнесь. Мужчина лежал в больнице, однако точную причину смерти не сообщают.

С 2003 года Гнесь работал на областном телевидении "Галичина". Создал много телевизионных проектов. Журналистские расследования Ярослава Гнеся помогали жителям области устранять чиновничьи преграды.

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11 сентября скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. Он стал автором наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро" и герба Киева. Ушел из жизни в 92 года.

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17
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