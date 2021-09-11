Умер архитектор Флориан Юрьев. Он создал легендарную "Тарелку" в Киеве

Сегодня, 11 сентября, скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. Мужчина стал автором наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро" и герба Киева. Ушел из жизни в 92 года.

Об этом сообщили на странице ценителей художника в Facebook.

"Утром ушел из жизни Флориан Ильич Юрьев. Ему было 92 года", - говорится в сообщении.

Автор: lenovo.ua Флориан Юрьев родился 11 августа 1929 года в городе Киренск Иркутской области России. Его отца Илю Юрьева советская власть репрессировала за научную работу в области генетики. В ссылке женился на тунгуске Марие Большак

В 1958 году Юрьев создал здание Института научно-технической информации, известную как "Тарелка" на Лыбидской. Планировал там светомузыкальный театр - здание имеет уникальную акустику, что позволяет услышать весь диапазон частот человеческого голоса и музыкальных инструментов.

Автор: Savekyivmodernism В 1958 году Юрьев создал здание Института научно-технической информации, известное как "Тарелка" на Лыбидской. Планировал там светомузыкальный театр

Также Юрьев был художником, композитором, искусствоведом, поэтом. Как мастер музыкальных инструментов получил семь авторских патентов по совершенствованию скрипки и виолончели. Имел звание заслуженного работника культуры Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды кино, народная мастерица и певец - кого не стало на этой неделе

В 2020 году Департамент охраны культурного наследия внес здание Летающей тарелки на Лыбидской в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Здание института является одним из ярких примеров советского модернизма, воплощенного архитектором Флорианом Юрьевым. В марте этого года вышел фильм "Свидетели Флориана" режиссера Алексея Радинского о Флориане Юрьеве. Главный герой, чтобы спасти свой авторский архитектурный проект киевскую "Летающую тарелку" от превращения в часть торгового центра, начал кампанию против произвола столичных застройщиков.