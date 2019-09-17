Турчинов сообщил скорбную новость

У Александра Турчинова умерла мама Валентина Ивановна. Фото: img.tsn.ua

В бившего начальника Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова умерла мать.

16 сентября Валентину Ивановну похоронили, об этом Турчинов написал на странице в Facebook.

"Сегодня провел в последнее земное путешествие Маму. Она тихо, но достойно жила. Так же она и пошла на небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих. Всем , чего я достиг в этой жизни, я обязан Богу и моей любимой Маме " - пишет Турчинов.

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Известно, что родители Александра Турчинова разошлись, когда он был маленьким. Валентина Ивановна вырастила и воспитала ребенка одна.

В 2013-м муж Кароль Евгений Огир скоропостижно умер из-за рака желудка. Тина не сдалась и продолжила тяжело работать ради себя и маленького сына Вениамина.