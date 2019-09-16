"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой

Тина Кароль испугала фанатов шокирующим признанием. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль ошеломила признанием о том, что хотела покончить с собой.

Знаменитость поделилась подробностями в интервью программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

В 2013 году муж Кароль, Евгений Огир, неожиданно умер от рака желудка. Тина не сдалась и продолжила тяжело работать ради себя и маленького сына Вениамина.

"Когда не стало мужа, были суицидальные мысли и настроение", - откровенно рассказывала Тина.

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По словам Кароль, у каждого в жизни есть свое место, своя миссия. Звезда считала, что просто не вправе лишить себя жизни.

"Мой сын - моя самая основная миссия", - поделилась певица.

Сейчас звезда видится с 10-летним Вениамином не так часто. Мальчик учится в Лондоне, поэтому Кароль пытается ездить к сыну при первой возможности.

"Веня - копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой щемит сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь", - рассказывала Тина.

Кароль посоветовала найти свое место и дело, которое приносит удовольствие, чтобы не думать о плохом.

"Если чувствуете, что на вас что-то давит - убегайте. Потому что это расточительство вашей жизни. А она у вас единственная", - подытожила знаменитость.

Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть выбором платья, в котором появилась в прямом эфире "Танцев со звездами".