Солистку группы Фристайл кремировали

Нина Кирсо родилась в Полтаве. Была солисткой группы Фристайл. Фото: Facebook

Солистку группы Фристайл Нину Кирсо, которая умерла 30 апреля, кремировали. Женщины не стало в 56 лет. Ее похоронят в Полтаве.

Об этом в Faсebook написала ее сестра Алла Кирсо.

"Сегодня Ниноччина душа попала в рай, прошу молитв о Царство небесном! Мы попрощались с ней. Сейчас Анатолий Розанов возвращается в Полтаву с ее прахом, а завтра состоятся похороны. Аминь", - говорится в сообщении.

Нина Кирсо впала в кому в июне 2018 года после инсульта. Тогда ее нашли без сознания в собственном доме. Муж и сын женщины в это время были на гастролях.

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В начале мая 2019-м родные сообщили, что Нина Кирсо вышла из комы. Но ее состояние не улучшалось. У Нины Кирсо не появилась концентрация, несмотря на то, что ее глаза были открыты. Впоследствии выяснилось, что артистка давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.

Нина Кирсо родилась 4 августа 1963. Семья солистки была довольно музыкальной - отец профессионально играл на аккордеоне, а мать пела. В 7 лет Нина Кирсо пошла в музыкальную школу. Не Несмотря на успехи в музыкальной сфере, певица вступила в строительный институт и стала дипломированным инженером. Затем она присоединилась к группе Олимпия Анатолия Розанова. 1988 состав Олимпии изменился, и она стала называться Фристайл.