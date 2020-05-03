Загадочно умер автор фильмов о кукле Чаки

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 657
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1152
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 846
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1665
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1467
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3483
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4788
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Фото
Все фото
7
5
3
6
13
Плакало все село: похоронили братьев, умерших с разницей в день
Плакало все село: похоронили братьев, умерших с разницей в день
В авиакатастрофе погиб президент Польши вместе с чиновниками
В авиакатастрофе погиб президент Польши вместе с чиновниками
Умер пациент &quot;скорой&quot;, попавшей в тройное ДТП
Умер пациент "скорой", попавшей в тройное ДТП
Горы цветов и море слез: прощаются с погибшей в парке 8-летней девочкой
Горы цветов и море слез: прощаются с погибшей в парке 8-летней девочкой
Винница стала на колени: простились с военным, который подорвался на Донбассе
Винница стала на колени: простились с военным, который подорвался на Донбассе
Видео
Все видео
От коронавируса умерла врач детской поликлиники
От коронавируса умерла врач детской поликлиники
Убили лидера "Лесик Band". Лучшие песни группы
Убили лидера "Лесик Band". Лучшие песни группы
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец
"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3285
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2358
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 423
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
воскресенье, 03 мая 2020 10:45

Загадочно умер автор фильмов о кукле Чаки

  Комментировать
Загадочно умер автор фильмов о кукле Чаки
Умер Джон Лафия (слева) автор фильмов о кукле Чаки. Фото: facebook.com/don.mancini.58

Умер один из сценаристов фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) о кукле Чаки 64-летний Джон Лафия. Жил в Лос-Анджелесе.

По информации журнала Variety, Лафия покончил с собой. Издание ссылается на коллегу сценариста по работе над фильмами Дона Манчини.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла солистка группы "Фристайл"

Джон Лафия родился в 1957 году. Кроме "Детских игр" и "Детских игр 2" он также принимал участие в работе над картинами "Голубая игуана" (1988) и "Лучший друг человека" (1993) как сценарист и режиссер.

В итальянском городе Чезена на 84-м году жизни скончался легендарный дизайнер обуви Серджио Росси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Загадочно умер автор фильмов о кукле Чаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира

В Украине ввели новый орден

"Вагоны тянут лошади": во Львове открыли первый конный трамвай

Конный трамвай обслуживали посменно 75 животных

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 19323
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 15066
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 11583
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 10656
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 4185
Некрологи
Война продолжается: имена воинов, погибших на Донбассе в апреле
Война продолжается: имена воинов, погибших на Донбассе в апреле
 1 Просмотров: 639
Плакало все село: похоронили братьев, умерших с разницей в день
Плакало все село: похоронили братьев, умерших с разницей в день
7
 Просмотров: 76159
25-летний мужчина с подозрением на коронавирус умер вслед за младшим братом
25-летний мужчина с подозрением на коронавирус умер вслед за младшим братом Просмотров: 3771
Умерла инфицированная Covid-19 жительница Почаева
Умерла инфицированная Covid-19 жительница Почаева Просмотров: 1917
Стало плохо посреди улицы: умер молодой полицейский
Стало плохо посреди улицы: умер молодой полицейский Просмотров: 6210
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
4
Куликово поле: задержали двух провокаторов
Голосов: 3605
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua