Загадочно умер автор фильмов о кукле Чаки

Умер Джон Лафия (слева) автор фильмов о кукле Чаки. Фото: facebook.com/don.mancini.58

Умер один из сценаристов фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) о кукле Чаки 64-летний Джон Лафия. Жил в Лос-Анджелесе.

По информации журнала Variety, Лафия покончил с собой. Издание ссылается на коллегу сценариста по работе над фильмами Дона Манчини.

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Джон Лафия родился в 1957 году. Кроме "Детских игр" и "Детских игр 2" он также принимал участие в работе над картинами "Голубая игуана" (1988) и "Лучший друг человека" (1993) как сценарист и режиссер.

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