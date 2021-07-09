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пятница, 09 июля 2021 17:25

Смерть в горах и ранение во время оказания первой помощи - кого не стало на этой неделе
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9 июля в селе Чабаны Фастовского района Киевской области простились с 57-летним Анатолием Мрачковским. Погиб во время спуска с вершины Тетнульди на Кавказе. На высоте 3,4 км сорвался на заснеженном склоне. Вертолетом был доставлен в больницу. Медики констатировали смерть. Анатолий Мрачковский был доцентом кафедры электротехники, электромеханики и электротехнологий Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Состоял в Федерации альпинизма и спорта города Киева.

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале.

5 июля не стало российского режиссера и актера Владимира Меньшова. В конце июня заболел коронавирусной инфекцией. Болезнь дала осложнения. Ему был 81 год.
Снялся в более чем 110 фильмах. В частности, "Ширли-мырли", "Любовь и голуби", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво ..." Выступил режиссером почти 30 фильмов. За картину "Москва слезам не верит" получил премию "Оскар" в 1981 году.

Автор: Facebook
  Владимир Меньшов снялся в более чем 110 фильмах. Выступил режиссером почти 30 картин
Владимир Меньшов снялся в более чем 110 фильмах. Выступил режиссером почти 30 картин

Поддерживал политику российского президента Владимира Путина в отношении Украины. Заявлял, что после оккупации Крыма РФ "нужно брать Донбасс". Минкульт внес его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Был женат на актрисе Вере Алентовой. Дочь Юлия Меньшова - актриса и телеведущая.

7 июля, в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине похоронили начальника медпункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" Юрия Письменного. Он оказывал медицинскую помощь бойцу, которому стало плохо на передовой. В это время противник выстрелил из противотанкового гранатомета. От взрыва Юрий получил тяжелые ранения. Скончался в больнице. Ему было 59 лет.

Автор: Facebook
  Юрий Письменный работал гинекологом. 2016-го ушел на войну медиком-волонтером. Через два года его призвали в ряды Вооруженных сил
Юрий Письменный работал гинекологом. 2016-го ушел на войну медиком-волонтером. Через два года его призвали в ряды Вооруженных сил

Юрий Письменный имел высшее медицинское образование. Работал гинекологом, позже занимался предпринимательской деятельностью. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова. В конце 2018-го был призван в ряды Вооруженных сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание капитана. С женой воспитал сына и дочь.

Американский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году. Во сне у него остановилось сердце.

Автор: Getty Images
  Американский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году. Он снял более 70 фильмов и сериалов
Американский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году. Он снял более 70 фильмов и сериалов

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье. В молодости играл в театре. Затем устроился режиссером на телевидении. Снимать кино начал в начале 1960-х. Стал режиссером более 70 фильмов и сериалов. Самые известные: "Омен", "Супермен", "Леди-ястреб", "Люди Икс". Был женат на продюсере Лорен Доннер. Осталось двое детей.

Восемь лет боролась с раком легких итальянская певица Раффаэлла Карра. Умерла в римской клинике в 78 лет.

Автор: Getty Images
  Итальянская певица Раффаэлла Карра гастролировала по всему миру. Записала 23 альбомы
Итальянская певица Раффаэлла Карра гастролировала по всему миру. Записала 23 альбомы

Родилась в городе Беллария-Иджеа Марина в 400 км. от Рима. В восемь лет родители отправили ее в столицу учиться театральному искусству. Через год впервые снялась в кино. После выступления в музыкальной передаче записала композицию "Какая музыка, маэстро". Песня попала на первые строчки хит-парадов. С того момента началась сольная карьера Рафаэллы. Гастролировала по всему миру. Записала 23 альбомы.

20 лет жила в гражданском браке с хореографом Серджио Япин. Детей не было.

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В оккупированном Крыму умер бывший премьер-министр Анатолий Франчук. Ему было 85 лет.

Автор: Facebook
  Бывший крымский премьер-министр Анатолий Франчук умер в оккупированном Крыму. Ему было 85 лет
Бывший крымский премьер-министр Анатолий Франчук умер в оккупированном Крыму. Ему было 85 лет

Родился в селе Владимировка Ильинецкого района Винницкой области. Получил образование радиоинженера-конструктора в Красноярском политехническом институте. Работал начальником цеха, главным инженером. Возглавлял завод "Фотон" в Симферополе. Политическую карьеру начал 1986 года. Был заместителем министра промышленности средств связи СССР, затем - министром по управлению государственными предприятиями Крыма. Трижды избирался в парламент. Премьер-министром правительства АРК стал в 1994-ом. В 1997 году был избран председателем Совета министров Крыма. На этой должности работал год. Остались жена, двое сыновей и дочь.

Прошло сорок дней по смерти писателя и краеведа 73-летнего Василия Басарабы. У него была аденома простаты. Отказали почки. Похоронили в Киеве рядом с сыном. Остались жена Людмила, невестка Наталья, внуки Андрей и Тарас.

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