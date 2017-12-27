Самый старый водитель Украины умер в 97 лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 81
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1395
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2403
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5058
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 324
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 567
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4591
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 936
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
6
21
3
14
5
Новый груз 200: ликвидировали боевика с позывным &quot;Бен&quot;
Новый груз 200: ликвидировали боевика с позывным "Бен"
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Скончался наставник сразу нескольких легенд &quot;Динамо&quot;
Скончался наставник сразу нескольких легенд "Динамо"
Правила жизни Вацлава Гавела
Правила жизни Вацлава Гавела
В 7-летнего мальчика остановилось сердце после переохлаждения
В 7-летнего мальчика остановилось сердце после переохлаждения
Видео
Все видео
Опубликовали видео, которое во время смертельного падения снял российский руфер
Опубликовали видео, которое во время смертельного падения снял российский руфер
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в ноябре
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в ноябре
Один из лучших бейсболистов мира разбился на самолете
Один из лучших бейсболистов мира разбился на самолете
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в октябре
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в октябре
Грузин-доброволец погиб на войне за Украину
Грузин-доброволец погиб на войне за Украину
Интервью
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 90
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 333
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 999
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 18:05

Самый старый водитель Украины умер в 97 лет

  Комментировать
Самый старый водитель Украины умер в 97 лет
Водительский стаж Анатолия Грищинкського - 78 лет

26 декабря во Нежине умер 97-летний рекордсмен Анатолий Грищинський. В прошлом году был признан самым старым водителем Украины.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

"До последнего момента он, инвалид и ветеран войны, самостоятельно управлял своим Daewoo-Sens даже без очков, и ни разу не был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские Нежина видели на дороге его автомобиль, отдавали честь ", - написала Лана Ветрова.

Водительский стаж Анатолия Грищинкського - 78 лет. В последнее время были проблемы со здоровьем. В прошлом году перенес операцию на глазах. Прошла неудачно - мужчина ослеп на один глаз, но руль не покидал.

- Недавно пошел в ванную, стало плохо. Не мог выйти три дня, - рассказывал Анатолий Александрович в интервью полгода назад. - Помогли соседи - выломали замок. После этого месяц лежал в больнице - восстанавливался. Зрение в последнее время подводит. Трудно стало ездить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студент КПИ умер от рака

Анатолий Грищинський родился в Киеве, на Куреневке. Первые водительские права получил в 1939 году, когда ему было 19 лет. 22 июня 1941 Анатолий Александрович мобилизовался на войну в качестве водитель. Встретил завершения войны в Кенигсберге 9 мая 1945. Ездил на ЗИС-5, полуторке, лендлизивських Студебекерах, Шевроле и Додже. После войны окончил университет, защитил диссертацию и получил научную степень кандидата экономических наук. Работал в Жулянах механиком, преподавателем в Николаевском кораблестроительном и Нежинском педагогическом институтах. Был лектором общества "Знание". В 2002-м вышел на пенсию.

Жена умерла 7 лет назад. С тех пор Анатолий Александрович жил один в двухкомнатной квартире в Нежине. Переехал сюда с женой в шестидесятых годах из Николаева - врачи посоветовали ей сменить климат.

У мужчины осталось две дочери. Родная дочь живет в Киеве, приемная - в Курске.

Автор: Лилия Шпотенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый старый водитель Украины умер в 97 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Украинцы впервые выиграли Рождественскую гонку по биатлону

Под певца Ивана Алчевского в Москве играли представления на украинском языке

В Полтаве состоялся велопробег Дедов Морозов

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 53540
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 52603
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 32071
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 20241
Не все украинцы получат январские пенсии
Не все украинцы получат январские пенсии Просмотров: 12348
Некрологи
Новый груз 200: ликвидировали боевика с позывным "Бен"
Новый груз 200: ликвидировали боевика с позывным "Бен"
6
 1 Просмотров: 3015
"Отвезли в реанимацию. За несколько часов его не стало" - умер талантливый скрипач
"Отвезли в реанимацию. За несколько часов его не стало" - умер талантливый скрипач
 Просмотров: 2907
Студент КПИ умер от рака
Студент КПИ умер от рака Просмотров: 405
Умер композитор Владимир Шаинский
Умер композитор Владимир Шаинский Просмотров: 990
Умер создатель мультяшного кролика Багза-Банни
Умер создатель мультяшного кролика Багза-Банни Просмотров: 225
Больше всего комментируют
27
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
8
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
3
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
2
С кем Порошенко отпраздновал Рождество
Голосов: 1049
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть