Самый старый водитель Украины умер в 97 лет

Водительский стаж Анатолия Грищинкського - 78 лет

26 декабря во Нежине умер 97-летний рекордсмен Анатолий Грищинський. В прошлом году был признан самым старым водителем Украины.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

"До последнего момента он, инвалид и ветеран войны, самостоятельно управлял своим Daewoo-Sens даже без очков, и ни разу не был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские Нежина видели на дороге его автомобиль, отдавали честь ", - написала Лана Ветрова.

Водительский стаж Анатолия Грищинкського - 78 лет. В последнее время были проблемы со здоровьем. В прошлом году перенес операцию на глазах. Прошла неудачно - мужчина ослеп на один глаз, но руль не покидал.

- Недавно пошел в ванную, стало плохо. Не мог выйти три дня, - рассказывал Анатолий Александрович в интервью полгода назад. - Помогли соседи - выломали замок. После этого месяц лежал в больнице - восстанавливался. Зрение в последнее время подводит. Трудно стало ездить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студент КПИ умер от рака

Анатолий Грищинський родился в Киеве, на Куреневке. Первые водительские права получил в 1939 году, когда ему было 19 лет. 22 июня 1941 Анатолий Александрович мобилизовался на войну в качестве водитель. Встретил завершения войны в Кенигсберге 9 мая 1945. Ездил на ЗИС-5, полуторке, лендлизивських Студебекерах, Шевроле и Додже. После войны окончил университет, защитил диссертацию и получил научную степень кандидата экономических наук. Работал в Жулянах механиком, преподавателем в Николаевском кораблестроительном и Нежинском педагогическом институтах. Был лектором общества "Знание". В 2002-м вышел на пенсию.

Жена умерла 7 лет назад. С тех пор Анатолий Александрович жил один в двухкомнатной квартире в Нежине. Переехал сюда с женой в шестидесятых годах из Николаева - врачи посоветовали ей сменить климат.

У мужчины осталось две дочери. Родная дочь живет в Киеве, приемная - в Курске.