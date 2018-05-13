Помог десяткам тысяч людей - в ровенского целителя остановилось сердце

Целитель из Ровно Виктор Гаврилюк умер от остановки сердца. Имел 63 года. Был известен своей уникальной методикой лечения с помощью вибраций голоса.

О смерти сообщил в Facebook Сергей Яцюк.

</ iframe> <p>"Мне он не показался энергичным, а наоборот, обессиленным последнее время, - говорит Ольга Деревянко. - Часто говорил о том, как устал. Посты писал больше грустные. И по ночам долго не спал. Синяки под глазами сильные были. В режиме постоянной отдачи энергии. Жаль, что он себя совсем не берег ".</p> <p>Виктор Гаврилюк родился в советском концентрационном лагере на Колыме, куда родители попали как "враги народа". В 8-летнем возрасте первый из детей покинул лагерь. Поехал в маминых родителей в село Малая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области. Окончил Львовский кинотехникум и технологический факультет Института цветной металлургии в узбекском городе Зарафшан. Более 13 лет работал каскадером в цирке.</p> <p>"Мой приятель как-то получил перелом ноги, - рассказывал Гаврилюк. - И пока ехала "скорая", я положил руку на его сломанную ногу. До этого он корчился от боли, а тут вдруг успокоился и заснул. Я тогда не придал этому значения, но приятель запомнил это. Встретил как-то его случайно много лет назад. И он рассказал мне, что под моей рукой ему перестало болеть, как от анестезии ".<br />Виктор Гаврилюк получил славу целителя, волхва, педагога, командора. Начиная с 1990-х создал в Украине несколько реабилитационных центров, в которых практиковал авторский метод звукорезонансная терапии. С помощью метода звукорезонансная терапии излечивал больных, которых официальная медицина признала обреченными.<br />Мужчина жил в селе Малая Мощаница Здолбуновского района. С ним простились в Киеве на Байковом кладбище. Тело кремировали согласно завещанию целителя.<br />"Чтобы не устраивали танцы на моих костях, ни делали святым и не создавали различных сект, я напишу в завещании, чтобы меня сожгли, а пепел развеяли, - говорил Гаврилюк в интервью жирналу" Краина ". - Так поступали наши предки. Я не хочу, чтобы надо мной поставили камень и забили крест дубовый, березовый или железный, чтобы я не встал. Я хочу быть свободным. Я свободным был, и свободным умру ".</p>

"Мне он показался обессиленным в последнее время, - поделилась Ольга Деревянко. - Часто говорил о том, как устал. Посты писал больше грустные. И по ночам долго не спал. Синяки под глазами сильные были. В режиме постоянной отдачи энергии. Жаль, что он себя совсем не берег ".

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Виктор Гаврилюк родился в советском концентрационном лагере на Колыме, куда родители попали как "враги народа". В 8-летнем возрасте первый из детей покинул лагерь. Поехал к маминым родителям в село Малая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области. Окончил Львовский кинотехникум и технологический факультет Института цветной металлургии в узбекском городе Зарафшан. Более 13 лет работал каскадером в цирке.

Автор: Арина Кантонистова Виктор Гаврилюк получил славу целителя, волхва, педагога, командора

"Мой приятель как-то получил перелом ноги, - рассказывал Гаврилюк. - И пока ехала "скорая", я положил руку на его сломанную ногу. До этого он корчился от боли, а тут вдруг успокоился и заснул. Я тогда не придал этому значения, но приятель запомнил это. Встретил как-то его случайно много лет спустя. И он рассказал мне, что под моей рукой ему перестало болеть, как от анестезии".

Автор: radiotrek.rv.ua Гаврилюк излечивал больных, которых официальная медицина признала обреченными

Виктор Гаврилюк получил славу целителя, волхва, педагога, командора. Начиная с 1990-х создал в Украине несколько реабилитационных центров, в которых практиковал авторский метод звукорезонансной терапии. С его помощью излечивал больных, которых официальная медицина признала обреченными.

Попрощались с целителем в Киеве на Байковом кладбище. Тело кремировали согласно завещанию мужчины.

"Чтобы не устраивали танцы на моих костях, не делали святым и не создавали различных сект, я напишу в завещании, чтобы меня сожгли, а пепел развеяли, - говорил Гаврилюк в интервью журналу "Краина". - Таким образом поступали наши предки. Я не хочу, чтобы надо мной поставили камень и забили крест дубовый, березовый или железный, чтобы я не встал. Я хочу быть свободным. Я свободным был, и свободным умру".

Автор: Оксана Хорхолюк Фотограф Александр Майструк (с камерой) - один из самых известных пациентов целителя Гаврилюка

48-летней Ларисе Яхнович из Ровенщины поставили страшный диагноз — рак желудка четвертой степени. Женщина случайно узнала о Викторе Гаврилюке — реабилитологе, академике, натуропате, который вылечил ее знакомую. Сначала не поверила. А ее муж Олег решил попробовать — поехал к Виктору Михайловичу.