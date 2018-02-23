"По-хорошему завидую украинцам": кем был Борис Немцов в глазах близких

Фото: Euronews

"В 60 лет я буду старым больным человеком, наверное. Хотя директор телевизионного завода, которого я сегодня поздравлял с 60-летием, выглядит очень жизнерадостным и дееспособным. А я в 60 лет, думаю, на него похож не буду: очень нервная работа", - так осенью 1992 года говорил о себе российский оппозиционер Борис Немцов. Тогда ему было 33 года, занимал должность губернатора Нижнего Новгорода. Не мог знать, что к своим 60-ти не доживет 5 лет.

Борис Немцов - российский политик и государственный деятель, один из лидеров Объединенного демократического движения "Солидарность". Находился в оппозиции к правлению Владимира Путина. 27 февраля 2015-го года Немцова убили в Москве во время прогулки со знакомой. На Большом Москворецком мосту возле Кремля ему в спину выпустили 4 пули.

Gazeta.ua подобрала воспоминания близких Бориса Немцова, которыми они делились после его смерти. А также высказывания самого оппозиционер касательно Украины.

Автор: Переправа Борис Немцов вместе с Виктором Аксючица, российский философ, богослов, публицист

Виктор Аксючиц, русский философ, богослов, публицист:

"С Борисом Немцовым мы познакомились летом 1990 года. Он был прямым, честным, искренним, но часто "безбашенным". В критических ситуациях вел себя достойно. После расстрела Дома Советов, когда приближенные Ельцина предлагали арестовать ряд народных депутатов России (в списке была и моя фамилия), Борис позвонил и предложил с семьей приехать в Нижний Новгород, где он гарантировал безопасность", - пишет memorialnemtsov.wordpress.com.

"Когда он стал губернатором Нижегородской области - встречались в Нижнем периодически, анализировали ситуацию, помогали друг другу. Я говорил, что вскоре его призовут в Москву, где он неизбежно "сгорит", упросил не поддаваться на уговоры. Впоследствии он рассказывал, что уламывали его долго и много. Переломила ситуацию президентская дочь Татьяна, которая приехала к нему на дачу и слезливо заявила, что он всем обязан президенту, которого отказывается поддержать в трудной для президента ситуаций. В итоге Ельцин назначает Немцова первым вице-премьером правительства России и министром Министерства топлива и энергетики. Меня Борис пригласил руководителем группы советников".

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Михаил Прохоров, российский политик и предприниматель, миллиардер:

"Я увидел Борю впервые осенью 1994 года. В Вашингтоне открывалось российское посольство, и туда поехал Ельцин вместе со своей командой. Тогда в посольстве был и Клинтон, и другие представители американской элиты. И вот стоит Боря Немцов - в черном костюме и белых носках. Это первый образ, который я помню. Веселый, молодой, энергичный - как и всегда. Но зачем белые носки? я сразу обратил на них внимание, потому что, когда я учился в финансовом институте, учительница английского говорила нам : никогда, даже под джинсы, не надевайте белые носки. Носки должны быть в тон брюк. И для меня это стало таким абсурдным правилом. И довольно странно было увидеть такого яркого человека, но в черном костюме и с белыми спортивными носками".

Елена Серветтаз, журналистка, об одном из митингов в Москве в 2014-м. Тогда Немцова очередной раз задержали:

"Мы созвонились с Борисом и договорились встретиться в центре. Он был точным, а я опаздывала минут на 20. Когда я наконец добралась до Манежки, Бориса Немцова уже забрали. Однако, мы встретились 25 февраля уже на суде, где должны были решить, оставить депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова под арестом на 10 суток "за неповиновение законному распоряжению полиции. Даже тогда Немцов много шутил. Он мне сказал: "Хорошо, что опоздала, а то сидела бы здесь сейчас вместе со мной". Жена Бориса Ирина принесла в суд домашний обед. Он тогда разложил все на столе и накормил (кажется, даже блинами) всех, кто был рядом".

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Автор: Wday Борис Немцов с матерью Диной Эйдман

Дина Яковлевна, мать:

"Боря был доверчив, открыт. Часто этим пользовались. Его подводили, а бывало, и предавали. Были и преданные, и порядочные люди, которые ему всегда помогали, - настоящие немногочисленные друзья: Валерий Аникин (погиб в автокатастрофе в 2000 году), Татьяна Алексеевна Гришина - помощник губернатора, по-настоящему ответственный, честный, преданный друг. Таких людей мало. Были, конечно, и другие, но я говорю о тех, кого лично знаю ", передает "Дождь".

Илья Яшин, российский оппозиционер:

"Немцов мог легко найти общий язык: знал людей, которые принимают решения, умел договориться, найти компромисс. Но лично для себя он не пытался это делать. Контакты с представителями власти у него были только по одной теме - когда нужно было кого-то вытащить из- за решетки. Тогда он готов был идти на кулуарный, непубличный контакт. Это было для меня совсем в новинку. в эпоху противостояния "Яблока" и СПС я привык, что и те и другие ходили в Кремль, и каждый пытался друг друга перехитрить, то есть арбитром всегда был дядя в Кремле. Немцов на моей памяти, за то время, что мы с ним были знакомы, никогда в эти игры не играл ", - пишет republic.ru.

Ксения Собчак, российская журналистка и телеведущая:

"Борю я знаю даже дольше "знаю". Он любил, раскатисто смеясь, рассказывать историю о том, как катал меня на санках в Давосе во время важной папиной встречи... Потом мы стали друзьями - он захватывал меня внутренней свободой, говорил что думал, никогда "деликатно" не молчал. Был честным, искрящимся, ярким человеком. Жил быстро и умер как настоящий борец. Он был блестящим оратором и харизматом. Таких сейчас вроде и нет - никому не нужно искусство убеждать, все и так убеждены, без всяких дебатов... А на последнем своем дне рождении он мне шепнул: "Ты крутая, Собчак, хоть и баба". Но от него слышать это было приятно. Всегда".

Борис Немцов известен своей антипутинской позицией и приверженностью к Украине. Об этом говорил так:

"У нас с Путиным совершенно разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. То, что для него хорошо (а хорошо - быть вором, убийцей и лояльным), для меня это просто смертный грех. Я считаю, что главная проблема Путина знаете в чем? В том, что он презирает заповеди. Он считает, что убийство грехом не является, он считает, что воровство грехом не является. Он считает, что все ветхозаветные заповеди - ничто по сравнению с личной лояльностью и преданностью. То есть, в плане моральном человек глубоко аморальный. И поэтому власть у нас глубоко аморальна".

"Нет. Я не предатель и не враг. Я - оппозиционер и выражаю свой протест открыто, ничего не скрывая. Да, я пишу доклады, распространяю их. Но зачем меня убивать? Я же ничего невозможного не хочу. Я настаиваю, чтобы вернули свободу слова, чтобы было реальное разделение властей и вернули честные выборы. Потому что без этого страна не может нормально развиваться. А Путин расправляется только с теми, кто его предал".

"Я по-хорошему завидую украинцам. У вас есть выборы, а у нас их нет. Они у нас носят договорной характер. Сядут Путин с Медведевым - договорятся. Русский народ без всякого сопротивления их поддерживает. Это позорище, но это факт российского жизни. Поэтому я завидую вам белой завистью и поздравляю вас с этим. Поздравляю вас с тем, что у вас есть прямой эфир. Для вас это банальность, а для нас далекое прошлое".

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Убийство Немцова произошло за день до запланированного на первое марта в Москве оппозиционного марша "Весна". В предпоследнем интервью российскому журналу "Собеседник" cказал: "Боюсь того, что Путин меня убьет". Украинские политологи об убийстве Бориса Немцова говорили так:

Андрей Пионтковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН:

"Убийство Бориса Немцова совершено на Васильевском спуске в двух шагах от Кремля, где все утыкано видеокамерами и более того - охраняется федеральной службой безопасности и президентской охраной. При первом же выстреле они все должны были броситься, вмешаться в ситуацию, но машина спокойно ушла. Этот антураж говорит о двух вещах. Первое - это было демонстративное убийство, совершенное людьми, полностью уверенными в своей безопасности. Второе - это были люди, находящиеся на самой вершине российской власти. Не хочу спекулировать на тему, было ли это заказано лично Путиным или кем-то из его ближайшего окружения, но то, что это совершено - еще раз повторю - людьми, находящимися на самой вершине российской власти, это бесспорно. И теперь в ближайшие дни мы будем наблюдать, чего, собственно, они добивались этим убийством", - пишет tsn.ua.

Владимир Фесенко, политолог:

"Путин - человек, я это слышал от своих российских коллег, склонен к мести. А Немцов не скрывал личной неприязни к Путину. Он сделал целый ряд аналитических докладов, выпустил несколько книг. Это были разоблачения различных финансовых сделок самого Путина и его окружения. Поэтому не исключено, что Путин мог таким образом отомстить оппозиционеру, как в свое время журналистке Анне Политковской".

"Неважно, был ли это личный приказ Путина или кто-то из окружения российского президента решил сделать ему "подарок" убрав человека-раздражение, очевидно, это еще и попытка запугать других представителей оппозиции. Не случайно, что убийство произошло накануне марша российской оппозиции. Символично и место гибели: мол, любой "несогласный", который приблизится к "стен Кремля", может стать жертвой".

Борис Немцов в одном из эфиров украинского политического ток-шоу сказал, что Путин мстит украинском:

Борис Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи в семье Ефима Немцова и Дины Эйдман. Окончил школу с золотой медалью, учился на радиофизическом факультете Горьковского государственного университета. В 1990-м был избран в Верховный Совет РСФСР. Был доверенным лицом Бориса Ельцина в Нижегородской области во время выборов президента России. В 1993 избран в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 17 декабря 1991-го назначен председателем государственной администрации Нижегородской области и стал самым молодым политиком на такой должности. В 1995 избран губернатором Нижегородской области. Строго критиковал Москву после начала Первой чеченской войны. В марте 199-го становится первым премьер-министром РФ, ответственным за социальный блок. В 1997 году, по данным фонда "Общественное мнение", 29% россиян хотели видеть Немцова кандидатом на пост президента России. В 2010 году Немцов стал сопредседателем оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС). Критиковал власть Владимира Путина и выступал против него. За что не раз попадал в СИЗО. В 2004-м поддержал оранжевую революцию в Украине, позже был назначен внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко. Выражал желание распространить демократические достижения в Украине на Россию и призвал оказать идеологическое давление на Кремль. В 2013 году поддержал Евромайдан. Ему был запрещен въезд в Украину. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией. С женой Раисой воспитали 4 детей: 3 дочерей и сына.