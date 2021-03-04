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четверг, 04 марта 2021 11:52

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

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Погиб художник, который нарисовал деньги УПА
Нил Хасевич. Автопортрет. По военный и послевоенный период создал около 150 дереворитов. Иллюстрация: gulagmuseum.org

4 марта 1952 в бою с чекистами погиб 47-летний Нил Хасевич, художник, активный участник ОУН, борец за независимость Украины. Имел псевда - Бей-Зот, Левко, Рыбалка, 333, Старый, Шмель.

Когда Хасевичу было 14 лет в его жизни произошло трагическое событие: возвращаясь из Ровно, на Деражнянском железнодорожном переезде они с матерью попали под поезд - мать погибла, а Нил потерял левую ногу. Парень умел вырезать из дерева, поэтому сам изготовил себе протез.

Рисунок является правдой абсолютной, а язык правды нужно учить везде и всегда ... Это единственный язык, которым можно выразить все

После лечения он учился в мастерской Василия Леня в Киеве. 1925 сдал экстерном экзамен и получил аттестат Ровенской гимназии. С 1925 до 1926 года работал помощником иконописца. Деньги, полученные от французской компании в качестве компенсации за несчастный случай, использовал на обучение в Варшавской академии изящных искусств. Юноша закончил графический факультет. 1935 Нил получил диплом о высшем художественном образовании с правом учительства в средних школах.

"Рисунок является правдой абсолютной, а язык правды нужно учить везде и всегда ... Это единственный язык, которым можно выразить все", - написал Хасевич 24 февраля 1933, размышляя об искусстве.

В ОУН Хасевич вступил до Второй мировой войны. Стал членом Львовского союза работы украинского изобразительного искусства и сотрудничал с газетой "Волынь", организованной в Киеве писателем Власом Самчуком. Впоследствии руководил типографиями повстанцев, готовил иллюстрации к журналам УПА "Український перець" и "Хрін", оформлял пропагандистские издания и карикатуры. Разрабатывал проекты флагов, печатей и боевых наград повстанцев. Он был автором денег УПА. Наибольше прославился дереворитами - гравюрами по дереву. Его военные и послевоенные доработки вышли в США и Канаде в альбомах "Волынь в борьбе" и "Графика в бункерах УПА".

1951 года в СССР вышел приказ прекратить деятельность Нила Хасевича. Ведь его гравюры из подполья попали к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН и иностранных дипломатов, были напечатаны в сборнике "Графика в бункерах УПА". Они разоблачали деятельность немецкой и советской власти в Украине.

Для розыска художника была создана оперативная группа, которую возглавил капитан КГБ Борис Стекляр. На помощь отправили работников МГК СССР капитана Михаила Маркелова и старшего лейтенанта Михаила Мудрицкого.

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На след "Зота" чекисты выходили несколько раз. Разыскать тайник Хасевича помогло обнаружения в одной из разоблаченных МГБ укрытий зашифрованных документов о заготовке необходимых для художника бумаги и вишневого дерева. Также были указания на местонахождение его бункера возле села Суховцы, что в 12 км от города Клевань Ровенской области. 4 марта 1952 его окружили, а бункер обнаружили в сарае под дровами. Он был сравнительно просторный, имел три помещения. Здесь Хасевич находился с воинами Вячеславом Антонюком - "Матвеем" и Антоном Мельничуком - "Игнатом". По одной из версий, Стекляр бросил внутрь гранату, после взрыва которой не выжил никто. По другой, Хасевич и воины застрелились из собственного оружия, спалив все документы. Тела погибших, после того, как они на три дня для глумления и деморализации населения были выставлены на показ в Клевань, были вывезены в неизвестном направлении. Место их захоронения до сих пор остается неизвестным.

В течение 1943-1944 годов Нил Хасевич работал в редакции журнала "К оружию", готовил иллюстрации к сатирических журналов УПА "Український перець" и "Хрін", руководил подпольной типографией, выпускал агитационные материалы. В подполье фактически создал собственную художественную школу. Он был автором денег УПА. Нил Хасевич создал эскизы для известной серии бофонов - "Волынской". Она имела номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 и 1000.

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Дата
04
марта

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

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