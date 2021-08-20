Отец Виталия Козловского, мэр и олимпийский чемпион - с кем прощались на этой неделе

15 августа умер отец певца Виталия Козловского - Виталий Сергеевич. Ему было 74 года.

Мужчина работал электриком во Львове. Более 20 лет назад мать певца уехала на заработки в Италию, а детей, Виталия и Елену, воспитывал Виталий Сергеевич.

В конце 2019-го Виталий Козловский купил отцу квартиру в Киеве и перевез его ближе к себе.

Автор: instagram.com/vkozlovskiy 15 августа умер отец певца Виталия Козловского - 74-летний Виталий Сергеевич

Кто еще умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua

15 августа на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Дело расследуют как умышленное убийство. Не исключено и доведение до самоубийства.

С Павловым попрощались 19 августа в театре им. Тараса Шевченко в Харькове. Отдать последний долг мэру пришли почти 20 тыс. человек.

Автор: facebook.com/Konstantin.Pavlov.main 15 августа на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова

16 августа умер писатель и журналист Николай Береза ​​из города Ровно. Мужчине было 68 лет. Он долгое время болел, лежал в больнице. Причина смерти не сообщается.

Николай Береза ​​был автором и ведущим программ Ровенской областной государственной телерадиокомпании и радио "Край". Писал стихи и прозу, выдал шесть поэтических сборников.

Автор: radiotrek.rv.ua 16 августа умер журналист и писатель Николай Береза. Ему было 68 лет

В Сумах в 16 августа на 86-м году умер легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий.

Владимир Голубничий считается одним из лучших мастеров спортивной ходьбы в истории легкой атлетики. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1960 и 1968 годов, чемпион Европы в 1974 году, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в 1972-м и 1964-м соответственно. Имел в своем активе также серебряную награду чемпионата Европы 1966 года и бронзовую 1962-го. Имя выдающегося олимпийца носит детско-юношеская спортивная школа в Сумах.

Автор: ТАСС Владимир Голубничий был двукратным олимпийским чемпионом. Умер 16 августа на 86 году жизни.

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18 августа в Москве на 46-м году скончался главный редактор немецкого ультраправого издания Zuerst Мануэль Оксенрайтер. Его обвиняли в заказе поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Редактор умер от сердечного приступа. Проблемы с сердцем у него начались еще в 2014 году. Тогда он впервые перенес инфаркт.