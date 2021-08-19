Умер вероятный заказчик поджога общества венгров в Ужгороде

Умер Мануэль Оксенрайтер. Фото: myrotvorets.center

18 августа в Москве на 46-м году скончался главный редактор немецкого ультраправого издания Zuerst Мануэль Оксенрайтер.

Об этом сообщило издание Zuerst.

Его обвиняли в заказе поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

Редактор умер от сердечного приступа. Проблемы с сердцем у него начались еще в 2014 году. Тогда он впервые перенес инфаркт.

Оксенрайтер - бывший сотрудник бюро Маркуса Фронмайера, депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

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В Украине Оксенрайтер "прославился" из-за уголовного дела о поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Это произошло 4 февраля 2018 года.

Главным подозреваемым по делу стал Михал Прокопович. На суде в Кракове он заявил, что заказчиком был Оксенрайтер. Редактор свою причастность отрицал.

В январе 2019-го прокуратура Германии начала собственное расследование против Оксенрайтера. Тогда он сбежал в Россию.

Оксенрайтер известный своими антиукраинскими высказываниями в эфирах российских пропагандистов. Он часто посещал оккупированный Россией Крым.

Мануэль Оксенрайтер работал главным редактором бесплатного ультраправого немецкого журнала Zuerst, писал для шведского неонацистского издание Nya Tider. C 2013 года выступал на RT - сначала в качестве эксперта по Сирии, защищая право Дамаска на владение химическим оружием, а позже анализировал ситуацию в Украине. В 2015-м Маркус Фронмайер и Оксенрайтер встречались в Петербурге с российским правым эзотериком Александром Дугиным. Годом позже политики основали в Берлине "Немецкий центр евразийских исследований", одна из целей организации - наблюдение на выборах. Оксенрайтер несколько раз выступал в качестве международного наблюдателя - например, на выборах в самопровозглашённой Донецкой Народной Республике.