Николай Хвильовой застрелился в кабинете

13 мая 1933 года Николай Хвилевой на 40-м году жизни застрелился в собственном кабинете. Фото: pixabay

"Сегодня прекрасный солнечный день. Как я люблю жизнь - вы и не представляете. Сегодня 13-е. Помните, как я был влюблен в это число? Очень больно ... ", - писал в предсмертной записке украинский поэт и публицист Николай Хвильовой.

13 мая 1933 года он на 40-м году жизни застрелился в собственном кабинете.

Накануне вместе с писателем Аркадием Любченко побывал на Полтавщине, где собственными глазами видел трагедию Голодомора. С этого путешествия вернулся физически и морально разбитым.

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В ночь на 13 мая в соседнем подъезде арестовали друга и единомышленника Хвылевого - Михаила Ялового, обвиняя в шпионаже. Чтобы обсудить эту ситуацию, с утра до Хвылевого, который жил в доме "Слово" в Харькове, пришли соседи Олесь Досветний и Николай Кулиш.

Поскольку писатели знали, что их прослушивают, то собрались идти в парк, чтобы поговорить. Внимание отвлекали бытовыми темами. Николай Григорьевич предложил прочитать отрывки из нового романа "Коммольци".

"Я вам сейчас покажу, братья, как надо писать", - сказал он.

Пошел в кабинет. Раздался выстрел.

Настоящая фамилия Николая Хвылевого - Фитилев. Является одним из основоположников послереволюционной украинской прозы. В 1920-е годы полностью поддерживал и внедрял в жизнь политику "украинизации", выступал против русификационного и "просветительского" вектора развития украинской советской культуры. Ему принадлежат лозунги "Прочь от Москвы!", "К психологической Европе", "Азиатский ренессанс". В декабре 1927 - марте 1928 года Хвилевой находился в Берлине и Вене на лечении и активно знакомился с достижениями европейской культуры, работал в плане популяризации украинской литературы за пределами Украины.

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