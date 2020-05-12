Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах

Украинский полярник Василий Омелянович покончил с собой на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Украинский полярник Василий Омелянович, который повесился на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, мог сделать это из-за любви.

Его друзья уверены, что причиной самоубийства стала измена его любимой женщины прямо на станции, сообщил журналист Александр Махов.

"Женщина должна была остаться на станции нга год вместе с Василием в составе экспедиции. Но решила вернуться в Украину с новым любовником, работавшим на станции системным администратором. А Василий, оставшийся на станции один, повесился", - передает слова друзей журналист.

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Тело Василия - на станции, и не известно, когда его смогут забрать. Сама женщина сейчас в Чили, так как экспедиция из-за карантина не может добраться в Украину.

Журналист добавил, что более 20 лет на украинскую станцию ​​не ездили женщины в экспедицию, после того как во время второй экспедиции в 90-х между полярниками случился любовный роман.

35-летнего Василия Омеляновича нашли мертвым на станции "Академик Вернадский" 8 мая. Был поваром 25-й Украинской антарктической экспедиции. В Национальном антарктическом научном центре Василия характеризуют как скромного человека и мастера своего дела. Сообщалось, что к самоубийству его подтолкнули личные проблемы.