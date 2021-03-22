Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

Анатолий Мокренко - первый исполнитель песни "Два кольори". Фото из соцсетей

24 марта 2021 года исполняется годовщина со дня смерти украинского оперного певца Анатолия Мокренко. Умер год назад на 88-м году жизни.

Он основал и принимал активное участие в деятельности Общества украинского языка им. Тараса Шевченко. В 1991-1999 годах - генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

Родился в селе Терны Сумской области. Окончил столичную консерваторию.

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Много бивал за рубежом, записывался на радио и телевидении, снимался в кино. В частности, в фильмах "Тигроловы", "Черная рада", "Братство" и фильмах-операх "Лючия ди Ламмермур" и "Фауст". Издал книги воспоминаний "В сердце - родная Украина" 1994-го и "Найти себя" 2008 года.

В последние годы Анатолий Юрьевич преподавал в Национальной музыкальной академии, организовывал конкурсы вокалистов, в частности, в Донецке, Хмельницком, Крыму. В своем родном селе ежегодно проводил региональный фестиваль хорового пения среди детских коллективов "Споем вместе!".

Анатолий Мокренко - первый исполнитель песни "Два кольори".

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