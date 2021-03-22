Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 522
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 567
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 756
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
5
15
11
3
6
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
&quot;Имела сердце воина&quot;: попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
Видео
Все видео
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 576
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1143
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 162
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 09:05

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

  Комментировать
Не стало первого исполнителя песни &quot;Два кольори&quot;
Анатолий Мокренко - первый исполнитель песни "Два кольори". Фото из соцсетей

24 марта 2021 года исполняется годовщина со дня смерти украинского оперного певца Анатолия Мокренко. Умер год назад на 88-м году жизни.

Он основал и принимал активное участие в деятельности Общества украинского языка им. Тараса Шевченко. В 1991-1999 годах - генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

Родился в селе Терны Сумской области. Окончил столичную консерваторию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер дирижер хора им. Веревки

Много бивал за рубежом, записывался на радио и телевидении, снимался в кино. В частности, в фильмах "Тигроловы", "Черная рада", "Братство" и фильмах-операх "Лючия ди Ламмермур" и "Фауст". Издал книги воспоминаний "В сердце - родная Украина" 1994-го и "Найти себя" 2008 года.

В последние годы Анатолий Юрьевич преподавал в Национальной музыкальной академии, организовывал конкурсы вокалистов, в частности, в Донецке, Хмельницком, Крыму. В своем родном селе ежегодно проводил региональный фестиваль хорового пения среди детских коллективов "Споем вместе!".

Анатолий Мокренко - первый исполнитель песни "Два кольори".

15 февраля на 76-м году умер оперный певец Анатолий Бойко. Был солистом Одесской оперы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

Умер дирижер хора им. Веревки

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 85207
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 11529
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8001
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7434
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6120
Некрологи
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
 Просмотров: 369
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
 Просмотров: 414
Умер эксмер Винницы
Умер эксмер Винницы
 Просмотров: 72
Умерла легенда украинской социологии
Умерла легенда украинской социологии
 Просмотров: 1341
"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака
"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
3
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 44
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть