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вторник, 16 февраля 2021 07:54

"До последнего служил искусству" - умер известный оперный певец

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&quot;До последнего служил искусству&quot; - умер известный оперный певец
Анатолий Бойко был солистом Одесского театра оперы и балета 48 лет. Фото: Facebook

15 февраля на 76-м году умер оперный певец Анатолий Бойко. Был солистом Одесской оперы.

"С грустью сообщаем, что сегодня на 76-м году ушел из жизни Анатолий Иванович Бойко - народный артист Украины, выдающийся оперный певец. С 1972 года - солист Одесского театра оперы и балета. За 4 десятилетия Анатолий Иванович выполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец", - говорится в сообщении прессслужбы театра в Facebook.

"Анатолий Иванович до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом", - добавили там.

Анатолий Бойко родился в Чугуеве Харьковской области. Окончил Одесскую консерваторию. Солистом Одесского театра оперы и балета был 48 лет.

Выступал на сценах Франции, Венгрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Нидерландов, Германии, Сирии, Ливане, Ираке, Афганистане.

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Был женат на пианистке Светлане Тимофеевой-Бойко. Ей сейчас 82 года.

Легендарный джазовый музыкант Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Он умер от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно.

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