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суббота, 08 июня 2019 16:17

Имел от 15 до 23 жен

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Имел от 15 до 23 жен

Основатель ислама пророк Магомет умер в этот день, 8 июня, 632 года. Ученые считают Магомета исторической личностью, основателем первых общин мусульман. Именно по его словам записано Коран. Мусульмане молятся на своего пророка, а имя используют как талисман - называют новорожденных. Имя Магомет означает "Возвеличенный", "Достойный похвалы".

Родился примерно по одному из источников 570 года Мекке. В 6 лет осиротел. Согласно легенде в 40 лет ему явился архангел Джабраил, который затем в месяце Рамадан во сне продиктовал пророку текст Корана. Мухаммед объявил себя последним проповедником иудейско-христианских традиций и сформулировал новую доктрину. Учение Мухаммеда нашло больше сторонников в Медине, там в 629 году стал полноправным правителем города.

Историки пишут, имел от 15 до 23 жен. Магомет в конце своей жизни ограничивается четырьмя официальными женами, и подводит под это факт словам Корана, тем самым узаконивая такое положение в мусульманском обществе.

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В 632 году совершил паломничество на родину. Вернувшись в Медину, Мухаммед заболел и после нескольких дней лихорадки умер в возрасте 62-х или 63-х годов в доме своей жены Айшах. Похоронили его в хозяйстве. В правление халифа аль-Валида I из династии Омейядов (начало XVIII века) мечеть, в которой молился Мухаммед была расширена так, чтобы вместить и его могилу, у которой к тому ЧСУ уже были захоронения двух первых праведных халифов Абу Бакра и Умара.

Магомета можно считать одним из первых экофилософов. Учил, что охрана природы должна осуществляться альтруистически, а не только для того, чтобы люди могли максимально пользоваться ее ресурсами. Когда Магомет стал правителем Мекки и Медины, он объявил, что все деревья в этих городах находятся под его защитой. "Я объявляю Медину, и все, что находится между ее двумя горными тропами, святым, и срывать листья здесь можно только для прокорма лошадей".

За 15 веков последователи Магомета разделились на три основные ветви носителей его учения: сунниты составляют около 90% мусульман, шииты около 10%, последователи ибадизму менее 1%.

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Дата
08
июня

Имел от 15 до 23 жен

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

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