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понедельник, 14 июня 2021 15:27

Имел 38 жен: умер глава крупнейшего в мире семейства

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Имел 38 жен: умер глава крупнейшего в мире семейства
Вся семья живет вместе в четырехэтажном доме. Фото: скриншот с видео

В Индии в штате Мизорам умер 76-летний Зиона Чана, которого считают главой крупнейшей в мире семьи.

Мужчина возглавлял религиозную секту, которая практиковала многоженство, имел 38 жен, 89 детей и 36 внуков, сообщил главный министр Мизорама Зорамтханга в Twitter.

Глава семьи страдал диабетом и имел гипертоническую болезнь. По словам врачей, его состояние ухудшилось дома, в селе Бактаунг Тлангнуам. Скончался в больнице.

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Действительно ли мужчина был главой крупнейшей в мире семьи неизвестно, так как на это звание претендуют и другие. Также точно неизвестно количество членов семейства. В одном отчете утверждается, что он имел 39 жен, 94 ребенка, 33 внуков и одного правнука. Всего - 181 человек. Ему приписывают рекорд, но не объясняют, какой именно. Для местных семья Чаны - это сенсация, что делает село популярным для туристов.

Вся семья живет в четырехэтажном доме, который называют "Chuuar Than Run" или Дом нового поколения на 100 комнат. Его жены живут в общежитии у частной спальни Чаны.

Зиона Чана родился в 1945 году. 17-летним познакомился с первой женой, которая на три года старше его.

Семья принадлежит к христианской секте - Чана Пол - которая насчитывает около 2000 последователей. Все они живут у дома Чаны в поселке Бактаунг Тлангнуам, примерно в 55 км от столицы штата. Секту, которая позволяет многоженство для мужчин, основал дед Чаны в 1942 году.

Танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.

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