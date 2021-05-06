"Еще недавно ходил в бассейн" - во Львове не стало старейшего призера Олимпийских игр

Георгию Прокопенко удалось стать пятикратным чемпионом и многократным рекордсменом СССР. Фото со страницы отделения НОК Украины во Львовской области

5 мая на 84-м году жизни скончался львовский спортсмен, призер Олимпийских игр Георгий Прокопенко.

Он четыре раза становился рекордсменом мира, 11 раз был рекордсменом Европы в 1962-1964 годах по плаванью на 100, 200 м брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м брассом, сообщает львовское отделение НОК Украины.

Родом с Полтавщины, закончил Львовский институт физической культуры. После спортивной карьеры работал тренером и преподавателем.

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"Жаль, вроде как еще совсем недавно встречал его в бассейне у СБУ, любил там плавать в обеденное время. Приглашал в походы по Днестру на байдарке. Наш университетский тренер по плаванию, всегда такой элегантный и подтянутый", - говорит бывший ученик Прокопенко, Андрей Забродский.

Также в спортивной карьере Георгию Прокопенко удалось стать пятикратным чемпионом и многократным рекордсменом СССР. На Олимпийских играх в Токио в 1964 году получил серебряную медаль.

Закончив спортивный путь, кроме преподавания, занимался популяризацией спорта и олимпийских ценностей среди детей и молодежи, был активным участником всех мероприятий отделения НОК Украины во Львовской области.

11 марта провели девятины за мастером спорта по пауэрлифтингу Иваном Бондарчуком из Винницы. Он умер 3 марта от осложнений коронавируса. Мужчине было 37 лет.