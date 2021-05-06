"Еще недавно ходил в бассейн" - во Львове не стало старейшего призера Олимпийских игр

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 54
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 711
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 684
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 405
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 540
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 675
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 504
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2412
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1179
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
13
3
5
4
5
Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским
Попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
&quot;Церковь будет опекать&quot;: митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
"Церковь будет опекать": митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Видео
Все видео
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 405
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1179
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 801
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2313
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 513
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 11:25

"Еще недавно ходил в бассейн" - во Львове не стало старейшего призера Олимпийских игр

  Комментировать
&quot;Еще недавно ходил в бассейн&quot; - во Львове не стало старейшего призера Олимпийских игр
Георгию Прокопенко удалось стать пятикратным чемпионом и многократным рекордсменом СССР. Фото со страницы отделения НОК Украины во Львовской области

5 мая на 84-м году жизни скончался львовский спортсмен, призер Олимпийских игр Георгий Прокопенко.

Он четыре раза становился рекордсменом мира, 11 раз был рекордсменом Европы в 1962-1964 годах по плаванью на 100, 200 м брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м брассом, сообщает львовское отделение НОК Украины.

Родом с Полтавщины, закончил Львовский институт физической культуры. После спортивной карьеры работал тренером и преподавателем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла украинская художница Виктория Ковальчук

"Жаль, вроде как еще совсем недавно встречал его в бассейне у СБУ, любил там плавать в обеденное время. Приглашал в походы по Днестру на байдарке. Наш университетский тренер по плаванию, всегда такой элегантный и подтянутый", - говорит бывший ученик Прокопенко, Андрей Забродский.

Также в спортивной карьере Георгию Прокопенко удалось стать пятикратным чемпионом и многократным рекордсменом СССР. На Олимпийских играх в Токио в 1964 году получил серебряную медаль.

Закончив спортивный путь, кроме преподавания, занимался популяризацией спорта и олимпийских ценностей среди детей и молодежи, был активным участником всех мероприятий отделения НОК Украины во Львовской области.

11 марта провели девятины за мастером спорта по пауэрлифтингу Иваном Бондарчуком из Винницы. Он умер 3 марта от осложнений коронавируса. Мужчине было 37 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Еще недавно ходил в бассейн" - во Львове не стало старейшего призера Олимпийских игр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 24885
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 22897
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7821
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 39 Просмотров: 7551
Царица ходила голая по дворцу
Царица ходила голая по дворцу
 Просмотров: 4581
Некрологи
7 лет воевал на Донбассе: умер доброволец батальона "Айдар"
7 лет воевал на Донбассе: умер доброволец батальона "Айдар"
 Просмотров: 585
Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство
Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство
 Просмотров: 3807
Наибольшие потери со времен объявления перемирия: Украина потеряла 14 героев
Наибольшие потери со времен объявления перемирия: Украина потеряла 14 героев
15
 Просмотров: 1017
Гитлера хоронили шесть раз
Гитлера хоронили шесть раз
 Просмотров: 1296
22 года могло бы исполниться. Данило Дидик погиб в годовщину Революции достоинства
22 года могло бы исполниться. Данило Дидик погиб в годовщину Революции достоинства
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
39
Зеленский возмутил фразой о СССР
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 759
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть