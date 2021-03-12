Диктатор получил 23 удара кинжалами

Около 60 человек сговорились для убийства Цезаря. Фото: pixabay

"Негодяй. Что ты делаешь? ", - кричал в последний раз римский император Гай Юлий Цезарь к своему нападающему Каску в момент убийства 15 марта 44 года до н. е.

Каждый из заговорщиков против него имел кинжал. Когда заседание сената открылось, один из них стал перед Цезарем и просил его о помиловании своего изгнанного брата. Тогда на него бросились с кинжалами другие злоумышленники. Император не смог защититься, закрыл голову. Он получил 23 ранения кинжалами, упал и умер у подножия статуи Помпея.

До этого Цезарь почти 2 десятилетия был, как цензор. Имел право определять состав сената, как пожизненный народный трибун - вносить законопроекты и накладывать вето на сенатские указы. Выборы все больше становились формальностью.

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Постепенно Цезарь сосредоточил в своих руках огромную власть и стал диктатором. Не все римляне положительно относились к переходу от республики к диктатуре. Недовольны Цезарем были среди плебса из-за запрета коллегий, сокращение числа получателей бесплатного хлеба и отказа Гая Юлия от полной кассации долгов. Во многих вызвали отторжение чрезмерные почести диктатору.

Именно это стало причиной заговора об убийстве диктатора. Заговорщиков было около 60. Одним из руководителей заговора стал Гай Кассий Лонгин. После убийства Цезаря началась 3 гражданская война, в которой погибло и большинство заговорщиков и сама республика.

5 марта 1953 года умер советский диктатор Иосиф Сталин, который с 1924-го руководил СССР. Иосеб Джугашвили родился в 1889 году в Грузии, входившей в состав Российской империи. Сын пьяницы, который безжалостно бил его, и набожной матери прачки, он выучил русский, на котором говорил с сильным акцентом всю жизнь. Учился в православной церковной школе.