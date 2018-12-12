"Будущее страны за ребенком, говорящим на украинском" - умер писатель Василий Захарченко

Писатель из Черкасс Василий Захарченко скончался на 83 году жизни. 14 января отметят сорок дней со дня смерти. Имел проблемы с желчным пузырем. В 2000-х годах перенес инфаркт.

"Познакомилась с Василием Захарченко, когда работала в газете и писала поздравления с 75-летним юбилеем. Воспринимала его, как живого классика, на уровне Стельмаха, Тютюнника. Перед встречей очень волновалась, готовилась. Когда поступала в аспирантуру, выбрала его творчество, как тему диссертации. Оказалось, что материалов и исследований на тему очень мало. Это сильно расстроило. Приобрела все его книги, которые смогла найти, кроме одной. При жизни издал 9 романов, 10 повестей и около 150 рассказов, не считая публицистики. Все свои произведения писал на реальных событиях и людях. Никогда ничего не придумывал. Первые его книги изъяли из библиотек, так был репрессирован", - рассказывает Екатерина Кривопишина, преподаватель альтернативной школы "Монтессори" в Черкассах.

Автор: Катерина Кривопишина Василий Захарченко издал 9 романов, 10 повестей и около 150 рассказов, не считая публицистики. Работал до последних дней. На здоровье никогда не жаловался

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31 января 1973 года Захарченко арестовали за антисоветскую деятельность. Пять лет отбывал наказание в концентрационном лагере строгого режима в российской Пермской области на Урале.

"В людях ценил искренность и простые человеческие порывы. Когда звонили не ради каких-то дел, а чтобы просто поговорить. Имел принципиальную позицию по защите государственного языка. Не уважал учителей украинского языка, которые вне класса говорят на русском. Утверждал, что будущее Украины за ребенком, который говорит на украинском. Не считал материальный достаток основной целью творчества, но часто говорил, что писатель в Украине много не заработает", - продолжает Кривопишина.

Фото: Катерина Кривопишина

Личную жизнь не комментировал, переводил тему. Домой не приглашал. Женился на школьной любви - однокласснице. В браке родилась дочь. Внуков не было.

"Поддерживали связь, ежегодно звонили друг другу на День Независимости. Для него этот праздник был, как второй день рождения. Как-то во время разговора признался, что он на самом деле на один год старше, чем принято считать. Когда писала диссертацию, то сильно поддерживал. Всегда могла к нему обратиться, не отказывал в помощи. Мечтала пригласить на защиту, но не успела", - говорит Екатерина.

22 ноября в Киеве умер писатель и переводчик Виктор Шовкун. Ему было 78 лет. В конце 1990-х он перенес инсульт. После этого правая рука перестала работать.